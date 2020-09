Manaus será sede da maior competição de programação da Nasa

Inscrição é gratuita e vai até o dia 28 de setembro | Foto: Divulgação/Manaus Tech Hub

Manaus- A capital amazonense é uma das sedes da nova edição do hackathon 'Nasa International Space Apps Challenge', que está com as inscrições abertas. Considerada a maior competição global de programação, terá a participação simultânea de diversas cidades ao redor do mundo.

O evento acontece de forma online, entre os dias 2 e 4 de outubro. Estudantes, tecnólogos, cientistas, designers, empreendedores, entre outros profissionais, já podem se inscrever gratuitamente no site https://2020.spaceappschallenge.org/locations/manaus até o dia 28 de setembro.

Para isso, os participantes contam com os dados abertos das principais agências espaciais do mundo - a NASA (Agência Espacial Americana), a ESA (Agência Espacial Europeia) e a JAXA (Agência de Exploração Aeroespacial do Japão) e precisam formar equipes para trabalhar de maneira intensiva na criação de soluções, dentro de um dos desafios propostos e no prazo de 48h.

Programação e Inscrições

As inscrições para o hackathon já estão abertas, são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 28 de setembro, pelo site https://2020.spaceappschallenge.org/locations/manaus . As vagas são limitadas, e o candidato pode se inscrever de qualquer região do estado do Amazonas ou do país.

Durante a programação, mentores de ciência e tecnologia irão avaliar virtualmente os competidores de modo a auxiliá-los a responder quaisquer dúvidas. O resultado das melhores soluções será divulgado ao final do evento.

