Projeto leva curso de robótica para escolas de Manaus

Manaus- Um projeto extracurricular, desenvolvido para incentivar o uso da tecnologia e inovação na solução de problemas, vai ensinar alunos da rede pública de Manaus a construir robôs. Combinando componentes elétricos, eletrônicos e materiais reaproveitados, nomeado Robótica nas Escolas, será oferecido em formato digital a partir de 24 de setembro para 300 estudantes a partir do 4º ano do ensino fundamental, que poderão retirar o material didático diretamente nas escolas.

Oferecido aos alunos durante o momento de pandemia e isolamento social, o conteúdo com carga horária de sete horas entre imersão teórica, prática e conteúdos complementares, abordará fundamentos de robótica, como usar os componentes eletrônicos para a montagem dos robôs e como fazer a inscrição para a exposição virtual dos projetos ao final do curso.

Todas as peças do kit de montagem são reutilizáveis, inclusive a embalagem, e os alunos poderão desmontar os robôs e remontar outros modelos quantas vezes desejarem.

“A intenção do Robótica nas Escolas é mobilizar uma prática pedagógica que incentive a criatividade, usando o reaproveitamento de materiais e contato com circuitos eletrônicos para propor soluções à comunidade relacionada a resíduos”, explica Ana Carolina Xavier, CEO da NTICS Projetos.

No final, todos os projetos ficarão disponíveis para consulta e novas criações, uma vez que os kits ficarão com os alunos. As oficinas, conteúdos, assim como os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, estarão disponíveis para visualização e acesso no site www.ntics.com.br/projetorobotica

