Amazonenses podem participar de Hackathon da NASA

Manaus - De 2 a 4 de outubro, Manaus será uma das sedes brasileiras do hackathon 'Nasa International Space Apps Challenge', uma maratona de ideias em formato totalmente online para inspirar jovens e empreendedores locais a se unirem, pensarem intensamente e criarem soluções inovadoras para os desafios enfrentados na Terra e no espaço.

Promovido anualmente pela Agência Espacial Americana (NASA), os participantes do evento serão desafiados a criar aplicativos, processos, sistemas ou produtos inovadores. Destinado a estudantes, tecnólogos, cientistas, designers, empreendedores, entre outros profissionais, o maratona é gratuita e limitada a 200 participantes, os quais devem se inscrever em equipe de até seis pessoas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 28 deste mês pelo link https://2020.spaceappschallenge.org/locations/manaus

Considerada a maior competição global de programação, a nova edição do hackathon 'Nasa International Space Apps Challenge' terá a participação simultânea de diversas cidades ao redor do mundo. O Manaus Tech Hub, espaço de inovação aberta do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, é o organizador local do hackathon na capital amazonense. O Sebrae no Amazonas, por meio de seu espaço de inovação, tecnologia e geração de ideias inovadoras, o Sebraelab, apoia o evento.

O analista técnico do Sebrae/AM, Denys Cruz, revela que os participantes vão contar com os dados abertos das principais agências espaciais do mundo - a NASA, a ESA (Agência Espacial Europeia) e a JAXA (Agência de Exploração Aeroespacial do Japão) -, para que possam pensar intensamente e propor soluções.

“Queremos também despertar o lado empreendedor nos participantes, estimulando o trabalho em equipe em busca de ideias criativas. Pra isso acontecer, os espaços e laboratórios na cidade de estímulo à inovação tem um papel fundamental e essa unidade em torno destes desafios podem ser um grande incentivo”, ressalta. O Sebraelab, enfatiza Denys Cruz, vai disponibilizar o uso de impressora 3D para os participantes testarem suas soluções.

O líder local e especialista do MTH, Daniel Goettenauer, explica que durante a programação, mentores de tecnologia e ciência irão avaliar virtualmente os competidores, para auxiliá-los a responder quaisquer dúvidas. O resultado das melhores soluções será divulgado ao final do evento. “Essa é a terceira edição manauara do Nasa Space Apps Challenge. São diversos desafios propostos e as duas equipes vencedoras na etapa regional vão competir na final mundial, na qual os vencedores são escolhidos pela Nasa”, explica.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas nas redes sociais: instagram.com/nasa_spaceapps_mao e facebook.com/NasaSpaceAppsManaus

*Com informações da assessoria