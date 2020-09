Empresa lança linha de ar-condicionado 'sem vento' no Brasil

Manaus - Com o calor amazônico e de olho no potencial de crescimento do mercado amazonense, a Samsung anunciou, nesta terça-feira (22), durante um evento virtual, sua nova linha de ar-condicionado com tecnologia "sem vento", chamada de WindFree. A funcionalidade promete eliminar a sensação de vento frio direto e estará presente em todos os modelos da linha de 2020.

Os produtos chegam com novo compressor Digital Inverter Ultra, que permite uma refrigeração até 43% mais rápida e promete economizar até 77% se comparados a modelos convencionais. Além disso, a solução WindFree Plus da fabricante traz Inteligência Artificial para analisar as condições do ambiente no momento e os padrões de uso na casa para um funcionamento otimizado.

Segundo a empresa, a tecnologia WindFree acaba com o vento gelado porque o equipamento tem 23 mil microfuros para saída de ar no painel, o que cria um fluxo de ar suave: a velocidade máxima é de 0,15 metros por segundo, o que evita correntes de ar. O gerente sênior de produtos da divisão de digital appliances da Samsung Brasil, Thiago Dias, afirma que o resfriamento inicial acontece 43% mais rápido que quando se usa aparelhos "tradicionais", e que a tecnologia WindFree mantém a temperatura estável no ambiente por mais de oito horas.

Dias explica que a linha WindFree Plus tem três camadas de filtro que eliminam até 99% dos vírus | Foto: Divulgação/ Samsung

Dias explica que a linha WindFree Plus tem três camadas de filtro que eliminam até 99% dos vírus e bactérias no ar do ambiente, além de evitar que partículas de saliva se disseminem.



O consumo menor de energia é outra vantagem destacada pela fabricante. Segundo a Samsung, os aparelhos WindFree apresentam economia de 77% em relação aos modelos convencionais. Essa categoria de produtos pode ser controlada pelo aplicativo Smart Things, remotamente, e pela assistente Bixby, da Samsung. Nos dias de calorão, dá para ligar o ar a distância e já chegar numa casa fresquinha, por exemplo. A inteligência artificial da série Plus é capaz de selecionar o melhor "estilo" de refrigeração para o usuário, após aprender suas preferências durante alguns dias de uso.

Em resumo, são três os modelos voltados para uso doméstico: WindFree e WindFree Plus, além da nova versão Digital Inverter Ultra, mais simples.

Elementos em comum entre o Novo WindFree e o WindFree Plus são a possibilidade de usar os equipamentos tanto para refrescar quanto para aquecer os ambientes e os dez anos de garantia no compressor Digital Inverter Ultra.

Os aparelhos contam com sistema de Inteligência Artificial capaz de analisar hábitos de uso do consumidor | Foto: Divulgação/ Samsung

No caso do Wind Free Plus, ainda há mais recursos para tornar a vida do usuário mais prática e confortável. Os aparelhos contam com sistema de Inteligência Artificial capaz de analisar hábitos de uso do consumidor e, assim, se adaptar a rotinas de horário de funcionamento e nível de temperatura ao longo dos dias. Outra forma mais inteligente de lidar com o Wind Free Plus é via aplicativo SmartThings². Mesmo longe de casa, o usuário pode ligar o aparelho para climatizar ambientes antecipadamente e programar momentos específicos para uso, desligamento ou variação de temperatura.



A Samsung aprimorou o seu portfólio de entrada focado em produtos Inverter com novo design, mesma facilidade de instalação dos WindFree e eficiência energética otimizada para economia de até 73%. Os produtos, que serão chamados de Digital Inverter Ultra, trarão opções de quente e frio ou apenas o modo Frio. Com isso, a Samsung traz para o mercado uma linha totalmente nova, para atender todos os públicos.

Aplicativo Climatiza

Além do lançamento dos novos produtos, o evento organizado da Samsung também foi marcado pela chegada do aplicativo Samsung Climatiza. Antes disponível apenas como um site, o Climatiza agora oferece mais recursos e uma nova ferramenta para aprimorar esse cuidadoso trabalho dos instaladores. O app do Climatiza já está disponível para download gratuito na Play Store.

