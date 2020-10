Leites em pó e condensado são feitos a partir da castanha-do-brasil

Produtos são alternativas de substituição de fonte proteica, aos que têm intolerância ao leite de vaca | Foto: Reprodução

Manaus- Um estudo científico feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) desenvolveu leites em pó e condensado feito da castanha-do-Brasil. A coordenadora do projeto, Ariane Mendonça Kluczkovski, explica que os produtos possuem um nível de proteína que concorrem diretamente com o leite de proteína animal e de origem vegetal, como a soja, ao mesmo tempo que tem um sabor gostoso.

De acordo com a coordenadora do projeto, além das amêndoas das castanheiras serem fontes de ingredientes culinários para o preparo de novos alimentos, elas poderão agregar valor às cadeias produtivas extrativistas de castanha-do-brasil no estado do Amazonas. “A castanheira e suas demais partes possuem várias aplicações. A amêndoa é o principal produto, sendo um alimento rico em proteínas, minerais, lipídeos, vitaminas e ação antioxidante. Pode ser consumida in natura ou usada para extração de óleo”, destacou Ariane.



Estudo foi coordenado pela pesquisadora Ariane Mendonça Kluczkovski | Foto: Divulgação/ Fapeam

Os benefícios



O leite de castanha é uma bebida rica em vitamina K, magnésio, selênio e ferro, nutrientes que exercem importantes funções para o funcionamento do corpo. Sendo uma semente do mesmo grupo das nozes, amêndoas e outras oleaginosas, ela é rica em gorduras boas, minerais e fitoquímicos, e tem elevado valor nutritivo

Ela fortalece os ossos por conter magnésio e fósforo, ajuda reduzindo os níveis do colesterol LDL (mau colesterol) e aumentando os níveis do colesterol HDL (bom colesterol) e fortalece o sistema imunitário.

Além disso, ela movimenta a economia de pequenos municípios e povos da floresta amazônica. Seu valor econômico é cada vez maior. Quase toda a produção de castanha-do-brasil é exportada, principalmente para os Estados Unidos e a Inglaterra. Estima-se que a indústria internacional de castanha movimente entre R$ 18 milhões e R$ 65 milhões por ano segundo o site agencia Brasil.

A nutricionista Ana Paula Giorgi Magalhães, diz que o diferencial fica por conta do baixo teor de gorduras totais, alta porcentagem de gorduras mono e poli-insaturadas, que são benéficas para o coração.

Possuem ainda grande quantidade de vitamina B, que funciona como uma proteção para o sistema nervoso, pele e cabelos. Outra vantagem é a relação equilibrada entre o sódio e o potássio, que ajuda na manutenção da pressão arterial.

Além disso, os açúcares dessas bebidas são liberados no sangue pouco a pouco, mantendo a glicemia em nível linear, o que é ideal para pessoas com diabetes, explica.

Aceitação



Os testes sensoriais para avaliar os atributos como, o aroma, o sabor, a doçura, a cor, a textura e a aparência geral, do leite condensado produzido, foi realizado por 120 provadores não-treinados residentes na cidade de Manaus. O leite condensado obteve 89% de aceitação em todos os atributos sensoriais avaliados e, a intenção de compra foi de aproximadamente 68%.

Estudo foi realizado com apoio da Fapeam, por meio do Tecnova | Foto: Divulgação/Fapeam

A busca por produtos mais naturais



Segundo a pesquisa da Nielsen, o brasileiro vem adotando hábitos de consumo mais saudáveis. No primeiro semestre desse ano nos supermercados os consumidores têm optado por produtos com adição de fibras, vitaminas e minerais (45%) e alimentos orgânicos (35%).

Além disso, estão reduzindo gordura (57%), sal (56%), açúcar (54%), alimentos industrializados (38%), cafeína (34%), lactose (27%) e glúten (27%). Dos mais de 21 mil entrevistados, 74,3% afirmaram "ter saúde" como um dos objetivos de vida e 33% disseram fazer exercícios regularmente.

O projeto “Aproveitamento do potencial proteico da castanha-do-brasil na obtenção de novos produtos”, levou quatro anos para ser concluído. A pesquisa foi desenvolvida na empresa Nutricon Consultoria e Análises de Alimentos e no laboratório do Núcleo de Composição e Toxicologia de Alimentos (Necta) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e, amparado pelo Programa de Subvenção Econômica à Inovação Tecnológica em Micro e Empresas de Pequeno Porte no Estado do Amazonas (Tecnova/AM), edital Nº 025/2013.

O estudo resultou, ainda, na formação de recursos humanos com a elaboração de quatro trabalhos acadêmicos, sendo duas dissertações de mestrado e duas bolsas de iniciação científica e, além disso, a publicação de artigo científico na revista European Academic Research.



