Brasileiro cria jogo "Ordem Paranormal: Enigma do Medo"

O youtuber Rafael Lange, o Cellbit, conhecido por seus vídeos sobre games, lançou neste sábado (17) a "Ordem Paranormal: Enigma do Medo", um jogo de investigação, terror e uma história de amizade, que conta com dois personagens: a Mia, uma investigadora paranormal e o Lupi, seu cachorrinho, parceiro fiel na jornada. O lançamento do jogo foi um dos assuntos mais falados no Twitter neste sábado com as hashtags #OrdemParanormal e #CultodoMedo.

E finalmente, posso revelar o maior projeto da minha vida!



Ordem Paranormal: Enigma do Medo é um jogo de investigação, terror e uma história sobre amizade.



Você pode tornar ele possível aqui:https://t.co/9p0FspCk7x#OrdemParanormal pic.twitter.com/wPUXRZ6KF9 — rafael lange #OrdemParanormal (@cellbit) October 17, 2020

O idealizador do projeto destaca que o objetivo do jogo é fazer com que cada jogador sinta que realmente está desvendando os mistérios.



"O Enigma do Medo é a história de Mia, uma investigadora paranormal tentando descobrir o que aconteceu com o seu pai, sr Veríssimo, o líder da Ordem da Realidade. Só que Mia não vai descobrir o desaparecimento do seu pai sozinha, o seu maior e mais importante companheiro, o Lupi, acompanha ela em todas as missões, um cachorrinho, esperto, carismático e muito medroso. Lupi vai ter que enfrentar seu pavor de criaturas paranormais para não abandonar sua amiga quando ela mais precisa", explica Rafael, diretor criativo, em vídeo no YouTube.

No jogo, Lupi não será o único companheiro, Mia vai contar com diversos amigos com habilidades únicas durante o jogo. Para conseguir decifrar o mistério por trás do Culto do Medo, um misterioso grupo responsável pelo desaparecimento de inúmeros agentes da Ordem da Realidade.

O jogo foi criado em parceria com a Dumativa, empresa responsável pela criação do jogo.

Veja o vídeo que Rafael explica mais sobre o jogo.

