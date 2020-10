Samsung oferece curso gratuito para educadores da rede pública

A Samsung terá a plataforma Arduino como tema de mais um Code Week, em que são oferecidos gratuitamente para professores do Ensino Fundamental, Médio ou Técnico de Escolas Públicas e educadores de ONGs uma agenda com conteúdos de capacitação com base no Code IoT, plataforma de capacitação em Internet das Coisas realizada pela Samsung em parceria com o LSI-TEC, Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico, e apoio da Universidade de São Paulo. O curso começa neste sábado (24) e tem vagas limitadas - a inscrição pode ser feita por este link .

O Arduino é uma placa que torna mais simples o desenvolvimento de protótipos eletrônicos. O Code Week trabalhará conceitos de eletrônica para aprimorar o uso da plataforma e é direcionado a professores que já possuem experiência em programação. Quem não tiver a placa Arduino poderá acompanhar as aulas pelo Tinkercad, um simulador online do funcionamento dos circuitos.

Os cursos serão ministrados nos dias 24 e 31 e outubro. Os participantes que assistirem às duas aulas e realizarem a atividade prática à distância receberão um certificado de formação de 8 horas. Eles serão orientados a planejar e conduzir atividades práticas com seus alunos e, caso enviem um relato desse trabalho com os estudantes até 30 de novembro, o certificado de formação passará a ser de 16 horas. Todos os certificados serão emitidos em dezembro de 2020 e encaminhados por e-mail.

Depois do curso, os participantes poderão interagir em fórum de discussão para educadores. Exemplos de atividades realizadas com alunos de professores participantes em edições anteriores podem ser acessadas em https://naescola.codeiot.org.br/relatos/

“O Code Week Arduino traz como tema uma plataforma que é tendência por simplificar o desenvolvimento de projetos eletrônicos. Aumentamos a abrangência do curso ao possibilitar que seja usado nas aulas um simulador online, uma ferramenta que o próprio educador da rede pública pode usar nas atividades que dará aos seus alunos. Uma possibilidade ampliada de capacitação que consolida nossa visão global de cidadania corporativa: Together for Tomorrow! Enabling People”, afirmou Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.

Confira a programação completa do Code Week Arduino:

24/10/2020 (14h-17h)

31/10/2020 (14h-17h)

Mais informações no site https://naescola.codeiot.org.br/codeday/

Ciclo de cursos do Code IoT

Além do Code Week, o ecossistema do Code IoT conta com cursos online e gratuitos da plataforma de capacitação em Internet das Coisas, também realizada pela Samsung em parceria com o LSI-TEC. São abordados temas como “Introdução à Internet das Coisas”, “Aprendendo a programar”, “Eletrônica: conceitos e componentes básicos”, “Programação física com Arduino”, “Desenvolvendo apps para celulares” e “Construindo objetos inteligentes conectados”. Os conteúdos são disponibilizados em três idiomas: português, inglês e espanhol. Os brasileiros são os recordistas de inscrições: já são mais de 212 mil usuários registrados e mais de 1,2 mil professores capacitados, impactando mais de 9,2 mil alunos. Já estão programados mais dois ciclos ainda em 2020, que começarão em novembro e dezembro.

*Com informações da assessoria