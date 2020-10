Produtor de Wild Rift explica atraso do jogo para América e Brasil

| Foto: Reprodução

O jogo Wild Rift, o LoL Mobile do universo League of Legends, terá sua chegada na América e no Brasil atrasada. O game, que é muito aguardado pelos jogadores, teve seu beta liberado em diversos países da Ásia e tinha previsão de lançamento para outras regiões também em 2020.

Porém, em um vídeo postado no Twitter na última segunda-feira (26), o produtor executivo do jogo Michael Chow, afirmou que o cronograma de lançamento não será mantido e que ainda não há uma data definida.

*Com informações do site Tech Tudo

