Xiomi está dando 90% de desconto para brasileiros

Evento funcionará como uma espécie de jogo no site da empresa | Foto: Reprodução

Desde quarta-feira (11), a Xiomi está dando 90% de desconto em produtos selecionados para os consumidores brasileiros. Chamada de "Operação Resgate ao Mi Bunny", o evento funcionará como uma espécie de jogo no site da empresa.

Os descontos serão oferecidos por três quartas-feiras seguidas, nos dias 11, 18 e 25 de novembro. Nessas datas, os clientes poderão explorar todas as abas do site da Xiaomi para encontrar o coelho perdido. Quando o personagem é encontrado, ele revela qual produto está com 90% de desconto naquele dia.

Depois, é preciso que o cliente acrescente o código "RESGATE" no carrinho de compras para ter acesso ao desconto. A promoção acontece ao longo de todo o dia.

Luciano Barbosa, head do projeto Xiaomi Brasil , disse que essa é "uma iniciativa para evitar possíveis aglomerações em nossas lojas físicas, uma vez que sempre prezamos pela segurança dos nossos clientes". "A marca Xiaomi é muito amada em todo o Brasil e não queríamos restringir essa ação somente aos paulistanos, concentrando todas as atividades em nosso novo site, que também conta com novos recursos para suportar o volume de acessos que esperamos”, continuou.

* Com informações do site Ig

Leia mais:

WhatsApp terá função 'modo férias' que silencia grupos de vez

Confira a nova atualização do WhatsApp para mensagens temporárias