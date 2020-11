Startups do AM podem fazer parceria com grande multinacional

Oportunidade para startups de todo o Brasil realizarem parceria com uma grande multinacional, a Chamada Whirlpool - SENAI/SC de Inovação iniciou em 3 de novembro e teve as inscrições prorrogadas. A iniciativa, que está inserida na Plataforma de Inovação para a Indústria, prevê a liberação de até R$ 1,5 milhão para os dois projetos que forem selecionados e que atendam os desafios propostos pela Whirlpool – na área de logística e de meios de pagamento. As empresas interessadas podem se inscrever até o dia 20 de novembro.

A chamada é um dos modelos de atuação da Plataforma de Inovação, ação do SENAI e do SESI que busca o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inovadores, com o objetivo de aumentar a produtividade e a competitividade da indústria brasileira. Nesta modalidade, a empresa levanta a possibilidade de cocriação para alavancar seus negócios e lança desafios para que startups auxiliem no desenvolvimento de possíveis soluções. A chamada da Whirlpool é coordenada pelo Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Embarcados, de Florianópolis, região onde a companhia mantém uma de suas unidades produtivas.

Para a Whirlpool, além da oportunidade de reforçar sua atuação no meio de inovação aberta, o investimento de, aproximadamente, R$7 milhões em startups consolida sua atuação na frente de cocriação. “Como dona das marcas mais lembradas pelos brasileiros no setor de eletrodomésticos - Brastemp e Consul - buscamos com a inovação entregar experiências cada vez melhores aos nossos clientes, por meio dos nossos produtos e serviços. Dessa forma, não podemos deixar de contar com a parceria das startups, que nos trazem novas visões e auxiliam a inovar, sempre com o consumidor no centro”, comenta Eduardo Vasconcelos, Diretor de Relações Institucionais na Whirlpool América Latina.

As inscrições abertas são nas categorias Empreendedorismo Industrial, Desafios Logística e Meios de Pagamento. Confira o edital completo, e participe pelo link: www.portaldaindustria.com.br/canais/plataforma-inovacao-para-a-industria

Serviço:

Prazo das inscrições: 20 de novembro

Categorias: Empreendedorismo Industrial, Desafios em Logística e Meios de Pagamento

Site: www.portaldaindustria.com.br/canais/plataforma-inovacao-para-a-industria