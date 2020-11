Antigo hotel Cassina vira espaço de inovação e empreendedorismo no AM

Fachada no novo Casarão de Inovação Cassina | Foto: César Gomes/EM TEMPO

Manaus - O antigo hotel Cassina, localizado no Centro histórico de Manaus, em frente à praça Dom Pedro II, se tornou o Casarão de Inovação Cassina. Inaugurado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, nesta quarta-feira (18), o espaço promete fomentar e desenvolver a inovação no Amazonas.

Primeiro centro de empreendedorismo e inovação da região Norte, o espaço é considerado um marco na criação do Polo Digital de Manaus e oferecerá capacitações empreendedoras, oficinas na área da Indústria 4.0 e servirá de apoio para startups que buscam se desenvolver no estado.

O Casarão de Inovação Cassina conta com aproximadamente 1.600 metros quadrados com laboratórios, salas de desenvolvimento de startups, de treinamento, 54 estações de coworking, auditório e ainda um espaço café no terraço.

‘’Cada vez mais, a gente se aproxima da necessidade de estar próximo à Zona Franca de Manaus. É um contraste, pegamos o passado, não o esquecemos nem o negamos, mas o trouxemos para o presente, com tecnologia avançada’’, afirmou Arthur Neto, na inauguração do espaço.

Manaus 2030

Inauguração do espaço para inovação | Foto: César Gomes/EM TEMPO

Fruto das ações do Planejamento Estratégico Manaus 2030, implantado na gestão municipal de Arthur Neto, o projeto tem consultoria da Porto Marinho, responsável pela construção do Polo Digital de Recife.

Com objetivo de mapear o Centro Histórico de Manaus e usufruir de 70 prédios públicos, que podem ser reformados e utilizados por empresas, o projeto deve transformar a área em um distrito de inovação.

"Manaus está dando um grande salto em direção à economia 4.0. Há também um valor sentimental, histórico e simbólico de estarmos aqui abrindo um espaço para criações e para a tecnologia, onde era o templo dos barões da borracha'', homenageou o prefeito de Manaus.



O novo Polo Digital de Inovação servirá de apoio para todo o distrito, contendo vários serviços para incentivar e dar suporte às novas empresas que serão instaladas - entre elas, empresas de inovação e startups.

Hotel Cassina

Até meados de 2019, o prédio do Casarão de Inovação Cassina encontrava-se nem nenhuma atividade, com a fachada totalmente fechada para evitar vandalismo, e a parte interna tomada por vegetação. Em setembro de 2019, a prefeitura iniciou o processo de restauração, com a limpeza no interior do antigo hotel Cassina.

O local, localizado na esquina das ruas Bernardo Ramos e Governador Vitório, foi construído em 1899 e recebeu o nome em homenagem ao proprietário, Andrea Cassina, um comerciante italiano que atuava com extrativismo da borracha.

O Hotel Cassina foi o primeiro estabelecimento de hospedagem de 1ª classe em Manaus, recebendo importantes figuras políticas, comerciantes e classes privilegiadas.

