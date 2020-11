Samsung promove atividades gratuitas sobre Inteligência Artificial

Manaus - Restam poucas vagas para acompanhar a Intelligence of Things Week (IOT Week), semana de palestras e workshops gratuitos e online promovidos pelo Samsung Ocean, programa de inovação e capacitação tecnológica da companhia em parceria com as Universidades de São Paulo (USP) e Estadual do Amazonas (UEA). A partir de segunda-feira, 30 de novembro, ocorrerão quatro dias de atividades com foco em Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Tecnologias Digitais, com uma abordagem voltada para tendências do mercado. As inscrições podem ser feitas pelo site.

Estão programadas atividades práticas durante a tarde, com três horas de workshops sobre a aplicação de conceitos de Inteligência Artificial e Internet das Coisas. À noite, palestrantes tratarão sobre o tema com foco em sua importância no dia a dia, monitoramento dos dados com automação, serviços inteligentes que podem ser explorados com as tecnologias e presença nos setores de entretenimento e saúde.

Confira a programação completa da IOT Week:

30/11

Workshop: Data Science para Ciências Naturais

Esse Hands On tem como objetivo mostrar como a revolução dos dados pode ajudar os cientistas a explicar a natureza e o que as ciências naturais têm a contribuir com os métodos de Data Science.

Horário: 14h às 17h15

Condução: Felipe Silva (Ocean Manaus)

Público-alvo: Estudantes, Profissionais, interessados em geral.

Palestra: IA e IoT no dia a dia

Será promovida a troca de ideias e informações relacionadas à Inteligência Artificial e à Internet das Coisas, com a apresentação de cases e detalhes sobre como as tecnologias ajudam pessoas e organizações a superar desafios.

Horário: 19h30 às 21h10

Palestrantes: Roberto Lotufo (Neural Mind), Marcelo Knobel (Unicamp) e Cleinado Costa (UEA)

Público-alvo: Estudantes, Profissionais, interessados em geral.

Pré-requisito: acima de 18 anos.





01/12

Workshop: Experimentos em IoT: monitorando dados e fazendo automação

Com o objetivo de tratar sobre conceitos básicos de Internet das Coisas e experimentos como sensores, robótica móvel e automatização residencial.

Horário: 14h às 17h15

Condução: Almir Kimura (UEA) e Antonio Deusany (USP)

Público-alvo: Estudantes, Profissionais, interessados em geral.

Pré-requisito: Acima de 18 anos.

Palestra: Serviços inteligentes no dia a dia

A rotina de toda e qualquer cidade na atualidade exige serviços inteligentes. A tecnologia ultrapassou os limites dela própria e chegou para todos nós, seja no "simples" uso do smartphone, seja no acesso a aplicativos diversos, seja no transporte urbano ou em tantos outros exemplos que você possa lembrar. Serão apresentadas soluções que estão fazendo a diferença entre pessoas, organizações e em cidades que já entenderam que a Inteligência Artificial e a Internet das Coisas (IoT) são uma necessidade.

Horário: 19h30 às 21h10

Palestrantes: Markus Endler (PUC-RJ), Vanessa Michellini (IBM), Roger Kibbe (desenvolvedor da Bixby) e Roberto Speicys Cardoso (Scipopulis)

Público-alvo: Estudantes, Profissionais, interessados em geral.

Pré-requisito: Acima de 18 anos.





02/12

Workshop: Web Scraping em redes sociais

A fonte de informações encontrada nas redes sociais é muito relevante. Neste workshop, falaremos sobre aplicações possíveis de sistemas de ciência de dados que utilizam redes sociais. Faremos um hands on com Python ilustrando formas de coleta de dados dessas redes.

Horário: 14h às 17h15

Condução: Carlos Maurício Figueiredo (UFAM) e Alice Adativa (UFAM)

Público-alvo: Estudantes, Profissionais, interessados em geral.

Pré-requisito: Acima de 18 anos

Palestra: IoT/IA para saúde E IoT Industrial

A Inteligência Artificial e a Internet das Coisas abrem grandes novas oportunidades para médicos, hospitais e pesquisadores na busca de novas ferramentas, tecnologias e procedimentos, melhorando significativamente os resultados de cura e bem-estar dos pacientes em hospitais. Já é uma realidade cada vez mais presente no dia a dia desses profissionais. Serão apresentados histórias, cases, aplicações e possibilidades que mudaram o curso da história. Saber que é possível construir uma nova realidade na área da saúde e da indústria será o ponto alto desta noite.

Horário: 19h30 às 21h10

Palestrantes: Carlos Grillo (Weg), Linamara Batistela (USP) e Jackson Fressato (Instituto Laura Fressato)

Público-alvo: Estudantes, Profissionais, interessados em geral.

Pré-requisito: Acima de 18 anos.





03/12

Workshop: Reconhecimento de Imagens em Grandes Conjuntos

Abordaremos de maneira prática o reconhecimento de imagens através de vetores de embbeding gerados por redes neurais. Veremos uma otimização da busca no espaço gerado através de algoritmos de Approximate Nearest Neighbor (ANN).

Horário: 14h às 17h15

Condução: Guilherme Feulo (USP)

Público-alvo: Estudantes, Profissionais, interessados em geral.

Pré-requisito: Acima de 18 anos

Palestra: Entretenimento e IA/IoT Industrial

Ocorrerão palestras sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, automação residencial e performance de jogos.

Horário: 19h30 às 21h10

Palestrantes: Pablo Amaral (SIDIA-Black River Studios), Jackson Luiz Silva (Intelbras) e Rafael Menezes (UFAM)

Público-alvo: Estudantes, Profissionais, interessados em geral.

Pré-requisito: Acima de 18 anos.

Onda do Ocean em novembro

Também em novembro acontece a oitava onda de cursos online e gratuitos do Samsung Ocean, com cursos, palestras e oficinas distribuídos em uma programação que tem como destaque temas como Blockchain e Unity. As inscrições para essa onda de cursos podem ser feitas pelo site www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Confira a programação da oitava onda de cursos online e gratuitos do Samsung Ocean, no horário de Brasília:

26/11

10h – Palestra: Assistente Virtual de Voz em Bixby - Trazendo Inteligência à Interface

27/11

14h – Desenvolvimento Ágil: DevOps GIT

17h – Oficina:B2 - Ferramentas de Suporte a Programação para Blockchain

*Com informações da assessoria