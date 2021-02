Amazonia-1: primeiro satélite brasileiro será lançado em fevereiro

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, anunciou que o primeiro satélite 100% brasileiro, o Amazonia-1, deve ser lançado em órbita no dia 28 de fevereiro, na Índia.

Para ganhar o título, ele teve de ser completamente projetado, integrado, testado e, agora, operado pelo Brasil. Parte da Missão Amazonia, o satélite será enviado ao espaço pelo lançador PSLV, da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO).

O equipamento espacial terá capacidade de gerar imagens do planeta a cada cinco dias e fornecer dados de um ponto específico a cada dois dias.

"Essa característica é extremamente valiosa em aplicações como alerta de desmatamento na Amazônia, pois aumenta a probabilidade de captura de imagens úteis diante da cobertura de nuvens na região", explicou o Inpe.

O objetivo da missão é, segundo o Instituto, fornecer imagens de sensoriamento remoto para observar e monitorar o desmatamento - especialmente na região amazônica - e a diversificada agricultura em todo o território nacional.

Além disso, as autoridades brasileiras estimam, com o processo, ganhar autonomia para atuar em outros tipos de missões espaciais, sejam comandadas pelo Brasil ou em parceria com outros países.

"O Amazonia-1 possui uma massa de cerca de 640 kg, e será colocado em uma órbita com altitude média de 752 km. A configuração básica do foguete (PSLV-CA) seria suficiente, mas é possível que seja utilizado o PSLV-XL, com maior capacidade, levando assim outros satélites como carga secundária", informou o Inpe.