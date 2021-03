Mulheres se interessam por ciência, mas ainda há barreiras

EM TEMPO homenageia algumas cientistas do Amazonas que contribuem para os avanços científicos na sociedade | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus (AM) - As mulheres na ciência sempre foram colocadas à margem. No entanto, com um mergulho na história é possível perceber que, mesmo sendo incentivadas a não ocupar esses espaços, elas participaram ativamente da ciência, tendo sido responsáveis por grandes descobertas. E neste Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o EM TEMPO homenageia algumas cientistas do Amazonas que contribuem para os avanços científicos na sociedade.



Embora a proporção de homens e mulheres cientistas seja equivalente hoje no país, conforme censo de 2014 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a presença masculina domina os principais noticiários sobre ciência na TV brasileira, com grande concentração de homens brancos e de meia idade, apontou o estudo.



“A mídia brasileira não reflete a realidade quando representa a ciência e os profissionais que a realizam”, afirma uma das autoras do estudo, a pesquisadora Luisa Massarani, da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde da instituição.

Evolução



Um artigo publicado na Nature Magazine há alguns anos descobriu que as mulheres eram responsáveis ​​por quase 70% do total de publicações de cientistas brasileiros entre 2008 e 2012, um dos maiores índices do mundo. Hoje, as mulheres são cerca de 54% dos estudantes de doutorado no Brasil, o que representa um aumento impressionante de 10% nas últimas duas décadas.

O número é semelhante ao dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde em 2017 as mulheres conseguiram 53% dos diplomas de doutorado concedidos no país. No Brasil, assim como no resto do mundo, no entanto, essa participação varia muito de acordo com a área do conhecimento. Nas ciências da vida e da saúde, por exemplo, as mulheres são a maioria dos pesquisadores (mais de 60%), enquanto nas ciências da computação e matemática elas representam menos de 25%.

Dentro dessa estatística maior, nas pesquisas científicas e da saúde está a doutora Maria Cristina dos Santos. Professora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) há trinta anos, ela foi responsável por catalogar um número grande de cobras da região amazônica e assim, criar antídotos.

“Na época o Ministério da Saúde mandava uma quantidade insuficiente de soros para atender os picados por cobras aqui. Segundo eles, existia uma incidência de 15 casos por cem mil habitantes e a quantidade enviada de soro era equivalente a esta incidência. Só em Benjamim Constant havia uma incidência de 153 casos para 100 mil habitantes. Precisávamos fazer algo”, conta ela.

Professora Maria Cristina dos Santos foi a primeira mulher doutora na área de imunologia no Amazonas | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Maria Cristina foi também a primeira mulher com doutorado no Amazonas, no início dos anos 90, na área de imunologia. A comunidade científica no Amazonas que tanto carecia de pesquisa ganhou também uma pesquisadora. “Naquela época só existia eu e um professor com doutorado em imunologia, mas ele não fazia pesquisa naquela época, então eu dei início a pesquisa sobre cobras e plantas que imunizam na região”.

O material catalogado pela professora inspirou também outras pesquisadoras | Foto: Arquivo Pessoal

O material catalogado pela professora inspirou também outras pesquisadoras a seguirem a área de imunologia, Ilia Santos foi uma dessas mulheres. “Eu sigo uma linha de pesquisa iniciada por ela aqui no Amazonas. Tudo que eu aprendi antes do doutorado e no doutorado foi ela que me ensinou. É uma linha de pesquisa que ela adora. Antes de eu nascer ela já estudava venenos de cascavel, que é a minha linha de pesquisa”.



Ilia é considerada como uma filha para Cristina. “Eu optei por não ter filhos até por conta da carga de trabalho que eu tinha. Minhas filhas são científicas. Mulheres que eu ajudei na formação científica”, conta a cientista Cristina.

Professora Maria Cristina com seus alunos "Minhas filhas são científicas" | Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

Uma vida dedicada à ciência

Um dos seres vivos mais admiráveis pelos seus instintos maternos são as aves. Com uma capacidade de proteção eficiente, construindo ninhos nos lugares mais altos da natureza. E observando sempre esta espécie com um binóculo está Camila Ribas. A bióloga de 46 anos dedica sua pesquisa à catalogação destes animais.

“Tudo começou com um gosto pela natureza, de observá-la e conhecer melhor e mais recentemente a parte das aves pela importância que elas possuem para se entender a paisagem. A minha curiosidade sempre foi essa e entender o porquê de haver tanta diversidade na Amazônia”, revela Ribas.

Camila destaca que como mulher nunca sentiu preconceito tão forte. "Tanto na ciência quanto em outras áreas da vida eu sempre tive que ser incisiva até para ser respeitada em uma sociedade patriarcal. Eu tive uma orientadora mulher no doutorado, inclusive, que foi muito importante para mim, que nunca oprimiu a minha voz e nem a de outras mulheres pesquisadoras. Mulheres formando mulheres é algo sempre importante. Dá muita força para gente”.

Camila Ribas em campo com as filhas Tainá e Maia. A mais velha diz que quer ser cientista | Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

Contando com a formação da Camila estão também duas meninas: Tainá e Maia. “Minhas filhas são um máximo. É importante que nós mulheres se imponham como uma força que exige igualdade, no caso da criação das crianças. Ninguém pergunta aos homens se é difícil trabalhar e cuidar dos filhos. E eles possuem a mesma responsabilidade. É claro que há mulheres que criam os filhos sozinhos, mas a responsabilidade deve ser dois”.

Edital encoraja mulheres a pesquisa

Edital encoraja mulheres a pesquisa | Foto: Reprodução

Para intensificar a representatividade feminina no campo da pesquisa, tecnologia e inovação e promover o acesso e a igualdade de gênero na ciência a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), lançou na segunda semana de fevereiro, dois editais inéditos, para estimular a participação de mulheres e meninas na ciência. A ação marca o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência.

Nesta iniciativa, foram anunciados os editais do Programa Amazônidas - Meninas e Mulheres na Ciência que visa à ampliação da participação feminina na liderança de projetos de pesquisa e no desenvolvimento de processos e/ou produtos inovadores, em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico e socioambiental no Estado; e do Programa Fapeam: Mulheres na Ciência, específico para o interior do Amazonas, com intuito de encorajar a participação de mulheres no sistema local de CT&I e reduzir o desequilíbrio de gêneros entre coordenadores de projetos de pesquisa nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Ciências Agrárias.

Com investimento de R$ R$7.514.304,00, os programas vão apoiar, ao todo, até 33 projetos de pesquisa com auxílio pesquisa e bolsas, com duração de 12 meses. Podem concorrer aos editais pesquisadoras com título de mestre ou doutora.

