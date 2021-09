Prefeitura ofertará 50 vagas para workshop sobre inovação

Palestrante Daniel Tadeu | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com as empresas Bemol Digital e RedBull, ofertará nesta quarta-feira, 8/9, 50 vagas para um workshop sobre a importância da inovação para a sociedade e o mercado.

O workshop “De Onde Eu Vim? Para Onde Eu Vou? Será Que Lá Tem Internet?” é voltado a universitários e será ministrado pelo palestrante Daniel Tadeu, no dia 16 de setembro, às 14h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, nº 290, Centro, zona Sul.

Os interessados devem acessar o link disponível em ( semtepi.manaus.am.gov.br ) e realizar a inscrição até o dia 16 de setembro, às 12h.

Palestrante Daniel Tadeu

Daniel Tadeu tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia e negócios digitais, atuando no setor público e privado, desenvolvendo capacitações e consultoria em segmentos como varejo, entretenimento e serviços.

Com experiência em estratégias digitais e jornadas de transformação digital, possui formações executivas internacionais na Aalto University e Cambridge Business Judge School.

Palestrante internacional em temas como agilidade organizacional e transformação digital, tendo ministrado palestras nos Estados Unidos, Espanha e Argentina. Atualmente, Daniel ocupa a posição de gerente de portfólio da Bemol Digital, vertical de tecnologia da Bemol.

