Manaus Tech Hub prorroga inscrições para mais um hackathon

Manaus (AM) - O Manaus Tech Hub (MTH), espaço de inovação aberta do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, acaba de abrir as inscrições para mais um hackathon.

Desta vez, o evento será voltado para a programação de soluções na área de Saúde e vai se chamar Hack4Health.

O evento será realizado nos dias 04 e 05 de dezembro, totalmente gratuito e de forma híbrida, o que possibilita participantes de qualquer parte do país se inscreverem na modalidade.

O evento presencial será realizado no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro Histórico da cidade de Manaus, por meio da parceria do Sidia com a Prefeitura de Manaus.

Durante as 36h ininterruptas de maratona, os selecionados devem formar times com no mínimo três e no máximo seis integrantes, focando em soluções compondo pelo menos (mas não se limitando) uma das cinco temáticas - Segurança, Ética, Inovação, Integração e Acessibilidade.

As melhores ideias serão premiadas ao final do hackathon.

" No final do mês de outubro, o Sidia lançou um novo laboratório de pesquisas com foco no segmento da saúde. Nosso intuito com o Hack4Health é identificar oportunidades de inovação na área de saúde digital em conjunto com a comunidade científica, empresas e público em geral. Esperamos poder coletar ideias e insights que possuam viabilidade técnica e comercial e que possam se tornar projetos de P&D, novos produtos e negócios. " Paulo Melo, gerente sênior do Sidia

As inscrições estão abertas até 10h (horário de Manaus) do dia 29 de novembro para estudantes, tecnólogos, cientistas, designers, empreendedores, entre outros profissionais.

As temáticas do evento serão aprofundadas pelo time de Health Innovation do Sidia algumas dúvidas foram esclarecidas na última terça-feira (23) durante o Bootcamp Virtual, no Youtube do Manaus Tech Hub.



A lista de selecionados será divulgada no dia 29 de novembro, no site oficial do evento e nas redes sociais.

O 1º lugar ganhará um Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 e o 2º lugar um Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2 (os itens serão individuais para cada integrante).

Segundo Maria Luiza Menezes, gerente técnica de Health Innovation do Sidia, o evento é uma oportunidade para a troca de experiências entre as equipes, o time de pesquisa do Sidia e os mentores externos, além de ser uma chance de propor interação entre os times e a comunidade na formação de novas ideias, entender e discutir quais são as necessidades, anseios assim como os desafios no desenvolvimento de soluções tecnológicas que podem impactar na área da saúde e bem-estar.

" No evento queremos mostrar um pouco do que estamos desenvolvendo no Sidia, além de identificar parcerias e aumentar a visibilidade do grupo de Health Innovation, proporcionando que as pessoas possam conhecer e entender o objetivo do laboratório de forma que soluções criativas, inclusivas e inovadoras possam ser criadas em prol da população. " Maria Luiza Menezes, gerente técnica de Health Innovation do Sidia

Além disso, o Hack4Health contará com o apoio da Bemol Farma, Ambev Cervejaria da Amazônia, Creative Startups e da startup manauara Trocados, além do Sidia e da Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Mais informações podem ser consultadas em: @manaustechhub; no site oficial do Manaus Tech Hub e na página oficial do evento.

Serviço:

Início de divulgação e inscrições: A partir de 04.11.2021 (quinta-feira).

Data limite de inscrições: 29.11.2021 às 10h (Manaus) (segunda-feira).

Bootcamp: 23.11.2021 às 14h (Manaus) (terça-feira).

Divulgação dos selecionados: 29.11.2021 (segunda-feira).

Evento: 04 e 05.12.2021 (sábado e domingo)

Sobre o Sidia

Fundado em 2004, o Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia é o maior centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil, responsável por implementar soluções digitais inovadoras para o mercado local e global.

Na América Latina, o Instituto é referência no desenvolvimento de software embarcado para dispositivos mobile e smart TVs, com competências em projetos de automação para a indústria 4.0, saúde e varejo, utilizando plataformas e aplicações em realidade aumentada, inteligência artificial e criação de games de classe mundial.

Com sede em Manaus (AM) e São Paulo, o time do Sidia é formado por mais de 900 profissionais engajados com a inovação, composto por especialistas de diferentes formações intelectuais e culturais.

Sobre o Manaus Tech Hub

O Manaus Tech Hub é um espaço com o objetivo de promover o desenvolvimento e o crescimento de startups na Amazônia, com inovação aberta e oportunidades em novos negócios, conectando empresas do Polo Industrial de Manaus, governos e empreendedores.

Trata-se de uma iniciativa do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia com o propósito de contribuir com o ecossistema de inovação da região.





