Saiba como rastrear seus pertences usando o seu smartphone

Alguma vez você já passou pela situação de ter estacionado o carro e depois esquecer onde o deixou? Isso acontece com todo mundo: achar uma vaga o mais rápido possível porque está atrasado, e na hora de ir embora você não lembra mais onde o carro está.

Ou talvez alguma vez que você já estava pronto para sair de casa, só não conseguia encontrar as chaves do seu apartamento ou do carro... E aí você passa os próximos 15 minutos revirando sua casa a procura das benditas chaves, que muitas vezes estão no último lugar que você pensa em procurar.

Se você já se encontrou em alguma dessas situações, fique tranquilo. Alguns dos maiores problemas da vida estão desaparecendo por causa de novas tecnologias, e esse é mais um deles. Graças a um novo dispositivo você localizar os seus pertences imediatamente por meio do seu smartphone.

Vida útil da bateria é de até 6 meses. | Foto: Divulgação

Acaba de ser lançado no mercado brasileiro um pequeno dispositivo que, com a ajuda do seu celular, permite localizar seu carro, chaves, carteira, bolsa e até o próprio celular, caso você o perca.



Do que se trata?

Esse novo dispositivo se chama RastreR. Pequeno e discreto, o RastreR já revolucionou o mercado de rastreamento no exterior e agora está disponível também no Brasil.

O RastreR é muito fácil de usar, em menos de cinco minutos você terá seus pertences protegidos. É só baixar o aplicativo gratuito (disponível tanto para iPhone quanto para Android) e conectar o dispositivo conforme as instruções.

Feito isso, basta colocar o RastreR dentro do seu carro, ou junto das chaves de casa, na sua carteira ou bolsa, ou até no seu bichinho de estimação. Além de registrar a última localização onde estava conectado, o RastreR também pode ser usado como um alarme para caso algo saia do seu alcance - sendo útil para se proteger contra furtos ou mesmo o seu esquecimento.

Outras funções

De acordo com o fabricante, o RastreR é usado também por aquelas pessoas que vivem esquecendo onde deixaram a carteira, as chaves e até mesmo o celular. É também útil para encontrar a sua bagagem, bicicleta ou qualquer outro item pessoal.

Para aqueles que possuem filhos ou também um animal de estimação, o RastreR também é uma forma eficiente de ser alertado caso eles resolvam se afastar muito de você.

Confira detalhes

Dispositivo cabe na palma da mão. | Foto: Divulgação





Altura: 52 mm

Largura: 31 mm

Espessura: 11 mm

Vida útil da bateria: Até 6 meses

Tipo de bateria: Bateria CR2032 substituível

Volume do sinalizador do dispositivo: Até 92dB

Conectividade: Bluetooth 4.0 (Bluetooth com Baixo Consumo de Energia)

Compatibilidade do dispositivo:

*Dispositivos com iOS 8 e superiores

*Android 4.4 e superiores com Bluetooth com baixo consumo de energia

*Funciona no mundo todo







