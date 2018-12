Baleia é encontrada encalhada na Amazônia, diz Instituto Mamirauá

Amapá - O encalhe de uma baleia-jubarte (Negaptera Novaeangliae) no arquipélago do Bailique, a 180 quilômetros de Macapá, foi confirmado nesta segunda-feira (17), pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM).

A baleia foi encontrada morta por moradores da região no dia 15 de dezembro, mas pesquisadores afirmam que o encalhe ocorreu quatro dias antes. O animal, teria 12 metros de comprimento, o sexo não foi identificado.

Segundo a oceanóloga Miriam Marmontel, não existe registro de outro aparecimento de jubartes, na costa do Amapá. A baleia foi encontrada em uma região de estuário (onde o rio se mistura com o mar por meio de vários canais ou braços).

“Existem relatos de encalhe de baleias nos estados do Maranhão, Piauí e um no Pará, todos mortos. No Amapá realmente é o primeiro, e nem era esperada a ocorrência para a região”, disse a pesquisadora.

A pesquisadora reforça que não há como afirmar se a baleia, após a encalhação, já estava morta ou não. Pois, após seis dias o animal já estava em estado avançado de decomposição, porém a equipe de pesquisadores coletou amostras de tecido muscular, para análise genética e identificação de metais pesados e também para saber de qual continente o animal migrou.

“A gente não pode definir se ela encalhou já morta, porque não existem pessoas que viram o animal. Onde ela encalhou não há pessoas que moram naquele local, por isso ficamos sabendo somente depois, pelas redes sociais”, relatou.

