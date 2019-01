Ministro da infraestrutura recebe bancada do AM para falar da BR-319

O ministério da Infraestrutura e Transporte confirmou para o dia 5 de fevereiro a reunião com deputados federais e senadores do Amazonas para discutir a recuperação da rodovia BR-319.

A reunião foi solicitada pelo deputado federal eleito do Amazonas, Pablo Oliva (PSL), durante encontro com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, na última quarta-feira (23), em Brasília.

O deputado disse que também convidou o governador do Amazonas, Wilson Lima, a participar do encontro. “Será a primeira reunião dos novos governos federal e estadual para discutir a situação de abandono da BR-319”, explicou Pablo Oliva. “Os deputados e senadores do Amazonas vão defender o início imediato das obras de recuperação da estrada”, acrescentou.

O ministro pretende percorrer a BR para ver de perto da situação | Foto: Arquivo EMTEMPO

Na última sexta-feira (25), a BR-319 foi novamente fechada para o tráfego de veículos por causa da falta de condições de trafegabilidade no trecho que vai do quilômetro 250 ao 655, também conhecido como “meião”.

O ministro Tarcísio Freitas disse que pretende percorrer os 855 quilômetros da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, e ver de perto a situação de conservação da rodovia. “Vamos convidar os deputados e senadores do Amazonas e Rondônia para integrar uma comitiva que vai percorrer a estrada”, anunciou o ministro. “Vamos trabalhar juntos pela recuperação dessa importante estrada que liga o Norte ao resto do País”, completou o ministro.

