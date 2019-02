Defesa da Amazônia é tema de editorial publicado na revista Science

| Foto: Emerson Quaresma

O físico Paulo Artaxo, membro da coordenação do Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) e membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (IPCC), assina, a convite da Science, o editorial da edição atual da revista, uma das mais respeitadas publicações científicas.

No texto Working together for Amazonia, Artaxo destaca a necessidade de fortalecer o papel da ciência na elaboração de políticas ambientais e econômicas sustentáveis, face ao crescimento do desmatamento.

Em outro trecho, o professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo diz que a floresta tropical é um tesouro brasileiro que deve ser bem mantido para esta e as futuras gerações. E lembra que, para cumprir a meta estabelecida no Acordo de Paris, o país precisa por fim ao desmatamento ilegal e reflorestar 12 milhões de hectares.

“Vamos trabalhar juntos para elaborar estratégias para o desenvolvimento da Amazônia que também protejam sua rica biodiversidade e povos indígenas”, enfatiza o texto.

Comentando seu editorial, Artaxo explicou à Agência Fapesp que seu apelo é que a ciência continue pautando as questões ambientais no país.

“A ciência tende a olhar o futuro da região amazônia e as políticas ambientais, econômicas e sociais em cenários de mais longo prazo e em cenários que preservem os ecossistemas e favoreçam a população brasileira. Esses tópicos são chaves para que o país não destrua um patrimônio de valor inestimável em função de interesses imediatistas do agronegócio”, disse.

