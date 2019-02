Pauini terá 1ª Associação de Catadores de Recicláveis

Segundo o jurista Adenir Costa a criação da Associação tem como objetivo principal apresentar ao poder público e à sociedade, soluções com vistas ao desenvolvimento do setor de reciclagem | Foto: Divulgação

Pauini - Nesta quinta-feira (7), um grupo de moradores de Pauini (distante 923 quilômetros de Manaus) se reuniu na residência do advogado Adenir Costa, no bairro São Francisco, com a finalidade de criar uma Associação de Catadores de Materiais Recicláveis.

O encontro contou a presença de aproximadamente 40 pessoas. Adenir Costa que prestou assessoria jurídica ao agrupamento. Na reunião foi eleita a diretoria executiva, composta pelos seguintes membros: Francisco De Assis Torquato Domingos, Thalita David Barros, Sara Lopes Soares e Joel Dos Santos Medeiros.

Segundo o jurista Adenir Costa, a criação da associação tem como objetivo principal apresentar, ao poder público e à sociedade, soluções com vistas ao desenvolvimento do setor de reciclagem, recondicionamento e descarte dos resíduos sólidos.

Além disso, a entidade vai representar os associados em todos os níveis de governo, com o objetivo de patrocinar e incentivar realizações de natureza cultural, científica, tecnológica, ambiental, formativa, educacional e econômica. A inclusão social será feita com a disponibilidade de serviços e assessorias, realizando, patrocinando ou apoiando eventos, feiras, congressos, cursos, simpósios ou seminários de interesse do segmento de reciclagem.

O advogado Adenir Costa ressaltou que tem estimulado de certa forma a população acerca da criação deste projeto visando a coletividade.

"É de fundamental importância desempenhar um trabalho dessa natureza em Pauini. Nosso intuito é instigar os futuros catadores no processo de reciclagem de materiais, dando o destino adequado a estes resíduos", ressaltou. Ele também disse que a associação vai incentivar o relacionamento entre entidades de classe do mesmo gênero.

Francisco Torquato, membro da diretoria executiva da associação, disse que este é o sonho antigo dos moradores que vai ser realizado.

“Estamos felizes, pois é um sonho que se concretiza com a criação desta associação porque sabemos que vai ajudar nossa população. Agradeço a todos que estão se empenhando por este projeto", ressaltou.

*Colaborou voluntariamente Romário Vieira

