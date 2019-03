150 pessoas participam de plantio na APP do Igarapé dos Francese

A iniciativa foi desenvolvida em todo Mundo pelo Greenpeace | Foto: Divulgação / Semmas

Manaus - Moradores do Conjunto Tocantins, bairro Chapada, zona Centro-Oeste, participaram de uma ação mundial denominada Plantio Global, na manhã deste domingo (17), com o apoio da Prefeitura de Manaus. A iniciativa, desenvolvida em todo Mundo pelo Greenpeace, tem como objetivo despertar as comunidades para a necessidade urgente da recuperação do meio ambiente, em todos os âmbitos.

O foco foi a área de preservação permanente (APP) do Igarapé dos Franceses, que corta o conjunto. O local recebeu o reforço com o plantio de 100 mudas de espécies frutíferas, florestais e ornamentais, com a participação de aproximadamente 150 pessoas.

A ação, capitaneada em Manaus pelo Grupo Escoteiro Chapada, contou com o apoio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Infraestrutura (Seminf) e Limpeza Urbana (Semulsp), além do apoio das Universidades do Estado (UEA) e Federal do Amazonas (Ufam).

Segundo o chefe do grupo, Francisco de Paula Lucas, além do plantio de mudas, foram feitas também a limpeza e retirada de resíduos do local. "Nossa finalidade é envolver os moradores do conjunto, principalmente os mais jovens, na luta em favor das faixas protegidas dos igarapés que tem papel fundamental na conservação dos cursos d'água da cidade", afirmou.

Na ocasião, foram plantadas mudas de açaí, cupuaçu, jasmim, dracena, papoulas, entre outras espécies. "Hoje nos orgulhamos de termos a APP do conjunto com 95% da área recuperada e pelo menos 80% sem qualquer degradação", afirmou o chefe escoteiro.

