Semana da Água inicia nesta terça-feira (19) com atividades em Manaus

A programação conta também com atividades para capacitação dos colaboradores | Foto: Divulgação

Manaus - Inicia, nesta terça-feira (19), a agenda da Semana da Água, com o tema “Saber usar os recursos hídricos é cuidar da vida”. A programação conta com diversos eventos gratuitos e terá a participação do ator e ambientalista Victor Fasano.

De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a Semana da Água visa conscientizar a sociedade sobre a importância do recurso natural.

“Planejamos uma ação, em conjunto com outros órgãos, que atinja desde estudantes de ensino fundamental e médio até técnicos da área ambiental. Serão quatro dias de eventos gratuitos na capital, levando conhecimento e ampliando o debate sobre a água entre a sociedade”, destacou.

O evento é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).



O presidente do Ipaam, Juliano Valente, reforçou que a programação conta também com atividades para capacitação dos colaboradores. “Promoveremos também discussões internas e palestras para os nossos servidores e consultores sobre outorga, assegurando melhoria na qualidade técnica nas atividades do Ipaam e no atendimento à população”, afirmou.

A agenda terá início na terça (19) com a palestra “Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos no Estado do Amazonas” para técnicos do Ipaam, no Espaço Tapiri Ambiental, localizado na sede do instituto, na zona centro-sul de Manaus. Na quinta (21), a palestra será realizada para consultores do instituto. A ação conta com apoio do Conselho Regional de Química (CRQ) e Conselho Regional de Química (CRQ).

No dia 20, serão realizadas atividades de educação ambiental no 3º Colégio Militar da Polícia Militar Profº Waldocke Fricke Lyra, localizado no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, na comunidade Campos Sales. O Governo promoverá, ao longo de todo o dia, oficinas sobre horta escolar e palestras sobre a importância dos recursos hídricos na Biblioteca Móvel do Ipaam.

Na sexta-feira (22), o Governo realiza duas programações simultâneas. No Auditório Auton Furtado Junior, da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), será promovido painel de debates com participação da Sema, Ipaam, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Águas de Manaus e Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama).

Já no Parque Estadual Sumaúma, a Semana da Água terá agenda voltada para a sociedade, com oficinas de pintura, teatro de fantoches, cine ambiental, trilhas guiadas, apresentação do programa Agente Ambiental Voluntário (AAV), Biblioteca Móvel do Ipaam e apresentação lúdica sobre a importância da água.

A programação conta também com plantio de árvores pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, presidente do Ipaam, Juliano Valente, ator e ambientalista Victor Fasano e pelo presidente do Instituto Sumaúma, Augusto Leite. A agenda conta com apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Instituto Sumaúma e Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp).

*Com informações da assessoria

