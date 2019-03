Vídeo: fiscalização confirma descarte irregular de lixo em Manaus

Manaus - A reportagem mostrando o desrespeito ao meio ambiente feita pelo Jornal Em Tempo na última terça-feira (19) repercutiu no Ministério Público Federal, IPAAM e Câmara Municipal. Os órgãos prometem apertar o cerco contra as grandes indústrias do Distrito responsáveis pela geração dos resíduos.



A denúncia de lixo descartado sem qualquer tratamento no meio ambiente chocou autoridades públicas. As investigações serão abertas para responsabilizar as empresas geradoras, que recebem incentivos fiscais do governo federal e devem cumprir a lei que estabelece a política nacional de resíduos sólidos.

O presidente da Comissão de defesa do meio ambiente da Câmara Federal, o vereador Professor Fransuá, analisou as imagens do descarte irregular feito por empresas terceirizadas e disse que vai convocar uma reunião de emergência para fazer uma fiscalização nas empresas envolvidas na denúncia de crime ambiental.

Na manhã da última quarta-feira (20), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) fiscalizou a empresa Masseg, uma das denunciadas na reportagem da TV Em Tempo, onde as irregularidades foram comprovadas.

A empresa Manaus Limpa cancelou a entrevista marcada com a equipe da TV Em Tempo após a veiculação da denúncia. Em seu site é apresentado um portfolio de clientes que incluem Honda, Kodak, Konika, Brastemp, Salcomp, entre outras, todas gigantes do polo industrial de Manaus e grandes geradoras de resíduos.

