Quase 30 toneladas de piche contaminam orla do rio Negro, em Manaus

O Ipaam notificou a empresa responsável pela carga | Foto: Roberto Carlos / Secom

Manaus - Um vazamento de quase 30 toneladas de emulsão asfáltica, conhecida como piche, contaminou aproximadamente mil metros quadrados de uma área do rio Negro, nas proximidades do Porto do São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. O material vazou de um caminhão-tanque da empresa Transbetume Comércio e Transporte de Betumes Ltda, na madrugada desde domingo (31). Inicialmente, a degradação ambiental foi causada por uma ação criminosa.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) foi acionado durante a manhã e notificou a empresa responsável pela carga.

Os trabalhos de remoção do material devem durar toda a tarde deste domingo | Foto: Roberto Carlos / Secom

De acordo com o gerente de fiscalização do Ipaam, Hermógenes Rabelo, o crime ambiental ocorreu na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, antes do embarque do caminhão em uma balsa, o produto seria transportado para Santarém, no Pará.



"O caminhão estava estacionado de forma irregular, na madrugada, um criminoso achando que a carga seria algum combustível de valor, destravou a válvula de segurança, derrubando o produto na pista, que depois escorreu para a tubulação de água e foi levada para dentro do rio", informou Rabelo.

Via parcialmente interditada após o derramamento do piche | Foto: Daniel Landazuri

A equipe do Ipaam continua no local para verificação do material. Fiscais do Manaustrans estão trabalhando no local, pois parte da avenida está interditada. Os trabalhos de remoção do material devem durar toda a tarde deste domingo.

"A empresa causadora do dano ambiental contratou outra empresa para fazer a contenção e a remoção do material que foi escoado e contaminou o ambiente. O produto terá a destinação adequada para esse material, que será incinerado", explicou o gerente de fiscalização do Ipaam.

