Vídeo: cheia do rio Negro deve ficar entre as 20 maiores registradas

Manaus - O Rio Negro deve atingir os 28 metros e 84 centímetros na cheia deste ano. A previsão foi divulgada na última sexta-feira (29) pelo no primeiro alerta de cheia. O rio está um metro acima do nível registrado no ano passado em Manaus. A cota da última sexta-feira era de 26 metros e 12 centímetros.

Segundo o acompanhamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) no Amazonas, tudo indica que a cheia de 2019 vai ficar entre as vinte maiores já registradas nos últimos cem anos.

A cheia deste ano não deve chegar perto da histórica registrada em 2012, quando o Rio Negro alcançou a marca de 29 metros e 97 centímetros, por causa da dinâmica das chuvas que vão começar a diminuir. Neste ano, o rio deve alcançar no máximo os 28 metros e 84 centímetros.

Aqui em Manaus a previsão é que o Rio Negro atinja a cota de emergência em meados do mês de maio mas em outras calhas como a do Juruá, Purus e Madeira. Treze municípios já decretaram estado de emergência, com aproximadamente cem mil pessoas atingidas pela enchente naquelas regiões. Até junho o CPRM irá divulgar outros dois alertas sobre a cheia em Manaus e no interior do estado.

