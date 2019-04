'Piche no rio não contaminou água tratada', diz Águas de Manaus

Perita da Polícia Civil segura peixe morto por contaminação | Foto: Marcely Gomes

Manaus - O vazamento de toneladas de emulsão asfáltica, conhecido como piche, no leito do Rio Negro, na madrugada do último domingo (31), não atingiu a estação de tratamento do Complexo da Ponta do Ismael, localizado na Compensa. A informação foi divulgada pela Águas de Manaus, concessionária responsável pelo abastecimento da capital amazonense. Agentes do Ipaam também foram ao local na manhã desta segunda (1º).

O vazamento partiu de uma caminhão-tanque que estava estacionado na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, no bairro Santo Antônio, próximo ao Porto do São Raimundo, após o caminhão possivelmente ter sido alvo de criminosos que tentariam roubar petróleo, de acordo com testemunhas. A Polícia ainda não confirmou oficialmente a informação.

O primeiro contato do composto de petróleo com a água aconteceu logo abaixo da marina Velho Arthur, também localizada na avenida Padre Agostinho Caballero Martin.

A área fica a poucos quilômetros de distância do Complexo da Ponta do Ismael, estrutura responsável pela captação e tratamento de água que abastece parte da rede de fornecimento para Manaus.

Fiscalização Ipaam

De acordo com o chefe de fiscalização do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Hermógenes Rabelo, as ações ocorrem no sentido de minimizar o impacto da contaminação. Esse tipo de substância, pode gerar poluição grave em contato com a água. Alguns compostos químicos dele são hidrocarbonetos solúveis, que causa poluição ou contaminação da biota, que nesse caso, são os peixes, fitoplanctos e outros organismo presentes na água.

"A contaminação da água foi significativa, vamos seguir monitorando, mas caso haja contaminação a Águas do Amazonas está capacitada par tomar as medidas cabíveis", salientou Rabelo.

Já tem uma empresa trabalhando no local na contenção do material, sobrenadante, para que não se espalhe para a correnteza forte do Rio Negro e alcance outras áreas. Uma barreira de contenção também foi instalada a alguns metros de distância da margem, e já houve coleta de amostras. Mas o Ipaam deve retornar 72 horas depois para nova coleta, se está tudo limpo.

Águas de Manaus



Por meio de nota, a Águas de Manaus informou que não houve alteração na captação de água e a produção e distribuição de água do Complexo Ponta do Ismael, segue dentro da normalidade. Dois agentes da concessionária estiveram no local na manhã desta segunda. A empresa informa, ainda, que dará continuidade às verificações e análises da água que já são feitas diariamente.

A concessionária destaca a importância do registro das ocorrências que necessitem atuação da empresa, nos canais oficiais de relacionamento com o cliente, nos pontos físicos dos PAC´s e loja da rua Leonardo Malcher, 1237, Centro (de segunda a sexta, das 7h às 17h) ou nos canais disponíveis 24h por dia no número do SAC 0800 092 0195 e site www.aguasdemanaus.com.br.

Investigação



A Polícia Civil foi acionada e continua com as investigações da parte criminal que diz respeito ao que aconteceu na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, no bairro Santo Antônio, local onde o veículo que transportava o piche estava estacionado. Uma equipe de peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), foi ao local coletar material.

A informação preliminar apurada no dia do acontecido pelo EmTempo, era que um suposto ladrão teria ido até ao veículo em um momento de ausência do motorista, e abriu a válvula de contenção da carga para roubar, achando que se tratava de combustível valioso. O líquido vazou percorrendo a rede de esgoto até chegar ao rio.

Essa informação ainda não foi confirmada e a polícia vai dar continuidade as investigações e irá se pronunciar em um momento oportuno. O que se sabe é que o caminhão-tanque aguardava uma balsa, onde iria ser transportado ao Pará.

Empresa responsável

A advogada da empresa Transbetume Comércio e Transporte de Betume Ltda, proprietária do caminhão-tanque, Luciana Cabral, informou ao EmTempo que a Transbetume já foi notificada e uma outra empresa foi contratada para o plano emergencial, que teve início desde às 9h de domingo.

"A empresa está tomando as devidas providencias, seguindo a risca o plano emergencial, como a retirada do material da pista, que já esta sendo finalizado e a contenção do piche na água. Esse material todo vai ser retirado e incinerado", disse Luciana. A advogada informou ainda que vão aguardar o prazo legal para saber se a empresa irá receber algum auto de infração.

