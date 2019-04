Moradores denunciam construção de aterro sanitário na BR 174

Deputados Sinésio Campos e Joana Darc visitaram o local e demonstraram preocupação com o dano ao meio ambiente | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores das adjacências do futuro aterro sanitário da construtor EcoManaus apresentaram um abaixo assinado na Assembleia Legislativa do Amazonas (alem) contra a construção do aterro, no quilômetro 13 da rodovia BR- 174. No documento, moradores alegam que a obra no local trará consequências ambientais prejudiciais à população.



O presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento, deputado estadual Sinésio Campos (PT), juntamente com a Presidente da Comissão de Meio Ambiente Proteção dos Animais e Desenvolvimento Sustentável na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputada estadual Joana Darc (PR), realizaram na manhã desta segunda- feira (01), uma visita técnica ao local. Campos constatou in loco nascentes de igarapés e que caso haja a efetivação da construção de uma aterro, além de ser mais um lixão a céu aberto, será também a poluição de igarapés.

“Os igarapés de Manaus pedem socorro e como presidente da Comissão de Recursos Hídricos e Saneamento na Assembleia, estamos mais uma vez dizendo não a construção desse aterro sanitário que será totalmente inviável, visto que causará a contaminação do lençol freático, desta forma, poluindo mais igarapés do nosso Estado, como o igarapé do Lago do Leão e do rio Tarumã”, relatou o deputado.

O parlamentar já enviou um documento através da Comissão solicitando dos órgãos ambientais, informações de como anda o processo de licença ambiental da área “O fato é que afirmamos que não deve ser efetivada a construção dessa aterro, pois verificamos durante a visita irregularidades, por isso já nos antecipamos em pedir as informações precisas dos órgãos quanto antes e para acabar de vez com a ideia desse inviável aterro sanitário", finalizou Sinésio.

