Empresa responsável por vazamento de piche é multada em R$ 600 mil

Manaus - A empresa Transbetume Comércio e Transporte de Betumes Ltda, responsável pelo vazamento de 30 toneladas de emulsão asfáltica (piche) no Rio Negro, no último domingo (31/03), foi multada em R$ 600 mil. A informação foi repassada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Deste total, R$ 550 mil foi por provocar poluição e degradação ambiental a partir de transbordamento e vazamento de produtos derivados de petróleo em um curso hídrico. O valor de R$ 50 mil é por operar com a Licença de Operação (LO) vencida desde 2015.

Por conta disso, a empresa foi notificada a paralisar suas atividades até regularizar a LO junto ao Ipaam. Além disso, ela terá que apresentar a nota fiscal e a ficha de emergência do produto envolvido no sinistro do último domingo.

O Governo informa ainda que a Empresa Eternal, contratada pela Transbetume, está atuando desde domingo em procedimentos de remoção, limpeza e destinação do material contaminado. A previsão é que esse trabalho encerre em até 72 horas. No total, a área atingida pela emulsão asfáltica foi de 1.500 metros quadrados.

*Com informações da assessoria

Leia mais

'Piche no rio não contaminou água tratada', diz Águas de Manaus