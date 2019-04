Cobra de 64 quilos e medindo 5,2 metros é capturada por pesquisadores

Os pesquisadores descobriram o réptil colocando transmissores de rádio | Foto: Divulgação

Uma cobra píton de 64 quilos e 5,2 metros de comprimento foi capturada por pesquisadores da Flórida, que usaram técnicas inovadoras. Segundo a Reserva Nacional Big Cypress, que anunciou a captura, a cobra fêmea, capaz de engolir um cervo inteiro, continha 73 ovos em desenvolvimento.



É uma das maiores pítons já capturadas no sul da Flórida, de acordo com a reserva localizada ao norte do Everglades Park.

Os pesquisadores descobriram o réptil colocando transmissores de rádio em pítons masculinos, o que lhes permitiu localizar a fêmea. "Nossa equipe não apenas elimina as cobras invasivas, mas também coleta dados para pesquisas", disseram os cientistas.



Segundo eles, esses répteis representam "uma importante ameaça à vida selvagem", já que, na ausência de predadores naturais, nada pode impedir sua multiplicação.



A píton birmanesa foi considerada uma espécie invasora desde que apareceu pela primeira vez na região em 1980. O governo americano proibiu sua importação em 2012 por causa de seu perigo.

