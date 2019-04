Vídeo: Policiais resgatam filhote de peixe-boi ferido em porto do AM

Manaus - Um filhote de peixe-boi foi resgatado por policiais militares na tarde do último sábado (13), às margens do rio Solimões, próximo ao Iranduba. A Polícia Militar recebeu a informação de que o filhote de aproximadamente 15 quilos estava com vários ferimentos, no porto do município.

Os policiais foram até o local e fizeram o resgate. O animal foi levado para Manaus, onde deve receber os cuidados adequados.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Gabriela Moreno/TV Em Tempo

