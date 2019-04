Filhote de peixe-boi ferido é resgatado perto de flutuante em Iranduba

O peixe-boi foi historicamente caçado para alimentação humana e uso da gordura na iluminação | Foto: divulgação





Manaus - Um filhote de peixe-boi recém-nascido foi encontrado próximo ao flutuante da Colônia de Pescadores, no porto do município de Iranduba (40 km de Manaus), e resgatado pela equipe da Polícia Ambiental do Amazonas. O filhote, que está com ferimentos, foi levado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) para ser reabilitado pela equipe do Instituto e do Projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia.

Segundo o veterinário do Inpa, Anselmo d´Affosenca, embora o filhote esteja com vários ferimentos, ele está bem de saúde.

“O filhote não tem um mês de vida, mas está com peso bom (18 quilos). Os ferimentos são pouco profundos, mas sem comprometer a saúde do animal”, disse, completando que os peixes-bois têm grande capacidade de regeneração da pele.

Com este filhote, já são seis animais que o Inpa recebeu para reabilitar. Para o veterinário, provavelmente o peixe-boi estava sem a mãe há quase uma semana. “É bem possível que o filhote tenha perdido a mãe para a caça ilegal. É difícil precisar o tempo que ele estava sem se alimentar, mas, pelos ferimentos, presumimos em torno de sete dias”, explica.

Após a etapa de reabilitação em cativeiro, os animais são levados para o semicativeiro em lagos artificiais para se readaptarem à natureza e depois de um ano serem reintroduzidos aos rios da Amazônia.

Espécie ameaçada de extinção

Espécie endêmica da região amazônica, o peixe-boi (Trichechus inunguis) está na listada União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) na classificação de “Vulnerável”, três classificações antes da extinção.

Segundo a coordenadora do Projeto, a pesquisadora do Inpa, Vera da Silva, o perigo de extinção ocorre por conta da intensa caça que a espécie sofreu no passado.

“O peixe-boi foi historicamente caçado para alimentação humana e uso da gordura na iluminação, e antigamente também utilizavam o couro. Hoje a caça é considerada ilegal pela lei de proteção à fauna (Lei n° 5.197/1967), mas ainda ocorre, seja para consumo alimentar das populações tradicionais da região ou para o comércio ilegal”, explica a pesquisadora, acrescentando que a destruição do habitat natural e as redes de pescas também são ameaças à espécie.

Equilíbrio ecológico da Amazônia

Além de espécie símbolo da região, o peixe-boi da Amazônia tem um papel ecológico fundamental no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. “É uma espécie que se alimenta basicamente de plantas aquáticas e semiaquáticas dos rios e lagos, controlando a proliferação dessas plantas e evitando o efeito de ‘tapagem’ nos rios”, explica Vera da Silva.

A tapagem ocorre quando as plantas aquáticas crescem em excesso cobrindo a superfície dos rios e lagos, impedindo a entrada da luz solar, o que ocasiona a mortalidade de algas e animais que vivem no fundo dos rios.

