Inscrições abertas para nova oficina de reaproveitamento de resíduos

Manaus - Os interessados nas oficinas de reaproveitamento de resíduos sólidos, oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Manaus, já podem se inscrever para o novo curso que será iniciado no próximo dia 6 de maio, no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam) do Uai Shopping São José, na zona Leste.

Gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), como espaço dedicado à educação ambiental para as comunidades, o Ecam disponibilizará aulas sobre as técnicas de confecção de objetos variados a partir do reaproveitamento de embalagens tetrapack de leite. Serão produzidos sofás de brinquedo, porta-celular, porta-cartão e carteira. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 3236-8587 e 98842-2090.

A oficina será ministrada pela técnica em educação ambiental da Semmas, Francisca Godinho, em dois horários das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h. As aulas se estenderão até o dia 24 de maio e as inscrições permanecerão abertas durante todo o período. De acordo com Francisca Godinho, a última oficina produziu, no total, 72 peças produzidas a partir do reaproveitamento de 11 potes plásticos de margarina de 500g, 12 embalagens tetrapack de suco, além de latas de leite, garrafas pet e potes de sorvete.

O Uai Shopping São José fica localizado na alameda Cosme Ferreira, s/n, no São José. As oficinas acontecem no Ecam, que fica no primeiro piso, até o mês de novembro, ofertando sempre ensinamentos para confecção de uma peça diferente. O Espaço da Cidadania Ambiental é gerido pela Semmas, por meio de parceria firmada com a Vara Especializada em Meio Ambiente e Questões Agrárias (Vemaqa), do Tribunal de Justiça do Amazonas.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Ex-servidor da Suframa deve pagar R$ 75 mil, após acordo com MPF

Servidor da Funai processado por estelionato é preso em Tabatinga