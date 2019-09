Vídeo: cobra sucuri luta com jacaré na Amazônia

Para tentar sufocar o réptil de 1,80 metro de comprimento, a cobra torce o corpo da presa dentro do rio. | Foto: Kevin Dooley,

O fotógrafo de vida selvagem Kevin Dooley, de 58 anos de idade, testemunhou o momento incrível em que uma cobra sucuri luta com um jacaré, na Amazônia brasileira. A cobra quebrou todas as patas do jacaré, antes que este retaliasse e a mordesse."Acho que a anaconda acabou ficando sem oxigênio e teve que soltar o jacaré", alega o profissional, explicando que foi neste momento em que o jacaré acabou mordendo-a.



As imagens no vídeo mostram a batalha mortal entre a imensa cobra e o jacaré, nas águas turvas do rio, na Floresta.

Para tentar sufocar o réptil de 1,80 metro de comprimento, a cobra torce o corpo da presa dentro do rio.

Dooley conta que estava a menos de nove metros de distância do local onde a luta estava ocorrendo, acrescentando que "tudo aconteceu em cerca de oito minutos", cita Daily Mail as palavras do fotógrafo."Mas a serpente conseguiu fugir e escapar, e acho que o jacaré acabou morrendo eventualmente."

Nunca imaginei na minha vida que iria testemunhar algo assim", concluiu.

Veja o vídeo:

Cobra luta com jacaré na Amazônia | Autor: Kevin Dooley,