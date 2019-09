Educandos: "Não queremos ser o ânus de Manaus"

Manaus - Uma obra que vem sendo executada na Estação de Pré-Condicionamento (EPC) está tirando o sono dos moradores de um dos mais populosos e históricos bairros de Manaus, o Educandos.

O objetivo da intervenção é ampliar e transformar uma estação de pré-condicionamento – onde é feito um tratamento preliminar do esgoto – , localizada na esquinas das ruas Manoel Urbano com a Boulevard Sá Peixoto, em Estação de Tratamento de Esgoto ( ETE ), isto é, uma unidade operacional gigantesca do sistema de saneamento que vai receber todas as cargas poluentes de esgotos do bairro – inclusive fezes – e devolver o efluente tratado aos rios. E é aí que mora o perigo, porque além do mau cheiro que exala no local, as águas poderão sofrer eventuais impactos ambientais, se não tiver o devido tratamento.

— Não queremos ser o c* de Manaus! – reagiram os comunitários com uma frase apelativa exposta numa faixa de protesto.

A obra vem sendo realizada por meio de empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no total de R$ 36,539.433 milhões, “Dinheiro publico em benefício de uma empresa privada – a Águas de Manaus – que passará a justificar a cobrança de Taxa de Esgoto dos amazonenses”, denunciou a Associação de Moradores ao MPE.

Moradores foram para as ruas protestar com faixas que expressam o que pensam da estação de esgotos | Foto: Leonardo Mota

Tentando evitar o pior, a Associação de Moradores do Bairros de Educandos, tendo por base os princípios da precaução e prevenção instituídas em leis vigentes no país, solicitou a intervenção do Ministério Público, no sentido de ajuizar uma Ação Civil Pública com pedido de Liminar e Tutela de Urgência para que a obra seja embargada e a estação seja levada para outro lugar que não comprometa a vida da comunidade e de seus moradores. .

Estação de tratamento

A Estação de Tratamento de Esgotos que vem sendo construída no Educandos e causando a revolta de seus habitantes será conectada na verdade a um sistema que tem como suporte um emissário submarino de recolhimento e lançamento de esgoto doméstico no mar. Um observador menos desavisado poderia perguntar se toda aquela “sujeirada” é jogada na água e pronto? Mas não é bem assim.

Espaço onde está sendo construído o ETE | Foto: Lucas Silva

Primeiro o esgoto passa por várias etapas de tratamento e, quando é despejado, já perdeu mais de 90% dos coliformes fecais que possuía. O resto da limpeza, aí, sim, fica por conta da diluição e dispersão natural dos resíduos domésticos nas águas do Rio Negro, um dos mais lindos do mundo. Mas aí tem um porém.

Se não forem tomados certos cuidados, a área onde o esgoto tratado é lançado pode sofrer algum tipo de desequilíbrio ecológico. É o que alerta Erasmo Amazonas, ex-deputado estadual, líder comunitário e “fanático” pelo bairro onde nasceu, se criou e vive até hoje.

— Isso é inevitável. Moro aqui ao lado e já estamos sofrendo com o mau cheiro de bosta. Por mais que eles digam o contrário, o local onde é instalada uma estação dessas sempre acaba tendo um impacto ambiental, principalmente no fundo do mar, onde é feita a descarga. Se não ocorrer uma diluição correta, o nível de oxigênio da água pode baixar e afetar pequenos vegetais e até os peixes –, lamenta, em tom de revolta.

O ex-deputado estadual, Erasmo Amazonas, alerta para o impacto ambiental que o ETE terá nas águas do rio Negro | Foto: Leonardo Mota

Esta é o que se pode chamar crônica de uma tragédia anunciada. Em 1974, a diretoria da então Companhia de Saneamento de Amazonas (COSAMA) procurou o proprietário de um terreno situado na esquina da rua Manoel Urbano com Boulevard Sá Peixoto sob e argumento de que a Companhia pretendia instalar ali uma Estação de Tratamento de Água. Inocente e acreditando que faria um grande bem à comunidade, o bom homem decidiu vender o terreno. No entanto, no lugar da estação de Tratamento de Água, foi instalada uma Estação de Tratamento de Esgoto e acarretou impactos os mais diversos, entre eles transtornos no trânsito, ruídos e odores.

As ruas Manoel Urbano e Boulevard Sá Peixoto, as mais antigas do bairro, antes pacatas e tranquilas – por serem vias sem saída e por essa condição sem trânsito de veículos -, eram transformadas nos fins de semana em rua de lazer para as crianças.

Mas a tranquilidade foi quebrada com o incessante trânsito de caçambas coletoras de resíduos sólidos gerado pela ETE transportados para o aterro sanitário municipal.

A estação existe desde a década de 70 e será ampliada | Foto: Leonardo Mota

O presidente da Associação de Moradores, Edilson de Abreu Ribeiro, lembra que, devido ao fedor de m(*) durante longo tempo, os moradores evitavam convites a parentes e amigos para não passar vergonha diante deles. É que as pessoas, por desconhecerem a existência da ETE, achavam que o mau cheiro provinha das próprias residências. Quando alguém manifestava repulsa diante do mau odor, os moradores com vergonha tinham que explicar que ele provinha da ETE, não de suas casas.

— Havia relatos de pessoas que vomitavam na hora das refeições.

Alguns moradores tentaram vender suas casas e se mudar para outro lugar para fugir do problema. Mas, com a desvalorização imobiliária pela presença da ETE, ninguém se interessava em comprar casa perto de um depósito de fezes –, conta Edilson.

Esgoto causa problemas de saúde nos moradores | Foto: Leonardo Mota

Além disso, o agravamento na saúde das pessoas foi o estopim para que a comunidade promovesse uma intensa mobilização com a finalidade de interromper o tratamento de esgoto que ali se instalara.

Além de grande repercussão na Imprensa, o movimento contou com o apoio do então Senador da República Jefferson Péres e do então Procurador Geral do Ministério Público Estadual Mauro Campbell Marques. A intervenção das duas autoridades foi de fundamental importância para que a empresa Manaus Ambiental, alguns anos depois, suspendesse o tratamento de esgoto secundário.

Ela concordou em transformar a ETE em Estação de Pré-Condicionamento, uma espécie e caixa de passagem por onde o esgoto passava por meio de um emissário e desaguava em um trecho do rio Negro. Mas agora, depois de tanta luta, a ameaça está de volta.

O Educandos carrega um histórico de perdas

O presidente da Associação de Moradores do Bairro de Educandos, Edilson de Abreu Ribeiro, também não deixa por menos. Num desabafo duro, ele diz que a sorte do Educandos tem sido, ao longo de sua história, a de experimentar a gravidade elevada ao máximo de todas as mazelas da capital.

— Educandos foi e continua sendo um sorvedouro das angústias de Manaus. Se o abandono revela a sua constância em outros bairros de Manaus, em Educandos ele se acentua ainda mais, porque os maiores dramas da cidade encontram ali o terreno fortemente adubado para tornar a aflição dos educandenses ainda mais trágica.

O líder comunitário adverte que Educandos mantém um histórico de perdas. E lembra que a belíssima paisagem do outrora límpido e caudaloso igarapé de Educandos foi roubada.

Com a ocupação desenfreada de suas margens, passou de marco paisagístico área de conflito e deterioração ambiental. — Educandos perdeu a praia da Ponta Branca com a criminosa retirada da areia para servir de aterro a um estacionamento na Feira da Panair que nunca aconteceu porque a correnteza do Rio Negro levou toda a areia.

Do abandono do Amarelinho ao sinistro que destruiu 600 casas

O bairro já foi cartão postal da cidade | Foto: Lucas Silva

Muitos olhares já não apreciam mais um dos logradouros mais frequentados pelos nativos de Educandos e turistas – o “Amarelinho”, que num período recente foi um dos maiores atrativos de Manaus.

A invasão de barracas, lanches, o aspecto de lugar sujo, hostil e os sinais de descuido com a preservação do local distanciam cada vez mais visitantes e os próprios moradores.

A falta de uma política habitacional consistente, somada à omissão do poder público, resultou na expansão da área denominada “Bodozal”, com todas as mazelas sociais consequentes. A favelização em escala gigantesca por falta de fiscalização foi o estopim do pavoroso sinistro que consumiu mais de 600 casebres, numa das maiores tragédias a se abater sobre a comunidade.