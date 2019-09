Vídeo: conheça a 'Angelim Vermelho', a maior árvore da Amazônia

A árvore frondosa possui mais de 400 anos de idade | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Árvores de diversas formas, espécies e tamanhos compõem a floresta amazônica e a Angelim Vermelho é destaque por ser a maior já catalogada na região. Conheça um pouco mais sobre a riqueza dentro da floresta.

No Museu da Amazônia (Musa), localizado na avenida Uirapuru, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, é possível ver a frondosa árvore. A caminhada de um quilômetro pela mata permite a chegada até a maior árvore da floresta amazônica. A árvore é encontrada a cada 800 metros, por ser muito alta precisa de muitos nutrientes do solo e outra espécie plantada mais próxima morre pela falta de nutrientes.

Majestosa, chega a 47 metros de altura, altura maior até que a torre de observação do local com 42 metros. No estado do Pará está a maior arvore de Angelim Vermelho com 88 metros de altura, o equivalente a um prédio de 24 andares.

