Na ONU, Arthur defende desmatamento zero na Amazônia

Arthur debate na ONU sobre mudanças climáticas. | Foto: Divulgação

Manaus - Convidado a participar das discussões das ações pelo clima, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, levou para a Organização das Nações Unidas (ONU) as propostas pactuadas no Fórum de Cidades Amazônicas, realizado em Manaus. “Os governantes do mundo precisam ter o controle desse processo [de mudanças climáticas] com lucidez, ou então, ao final deste século, o planeta perderá suas melhores condições de habitabilidade”, afirmou o prefeito referindo-se ao Acordo de Paris, que pretende manter o aquecimento global abaixo de 1,5°C.

Arthur Virgílio foi muito aplaudido pela plenária ao encerrar seu discurso com palavras fortes e que expressam o desejo dos líderes locais e organizações que defendem a Amazônia. “Garimpo na Amazônia, não! Nossa meta é desmatamento zero”, afirmou.

Dividindo a mesa de discussão com o ministro dos Povos do Pacífico da Nova Zelândia, o representante da China para Mudanças Climáticas, a secretaria executiva da ONU na Comissão Econômica para a Europa, o secretário-geral do ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, entre outras autoridades, o prefeito de Manaus chamou atenção para a necessidade de proteger a Amazônia, promovendo o desenvolvimento sustentável.

“As recentes queimadas na Amazônia chamaram atenção do mundo, mas outros fatores comprometem a qualidade socioambiental da região, como o garimpo e a extração ilegal [de recursos minerais]”, declarou Arthur Virgílio Neto, citando um trecho do Pacto das Cidades Amazônicas.

O prefeito de Manaus participou dos debates das Reuniões de Coalizão, que são os painéis da Cúpula do Clima da ONU que antecedem a reunião com o secretário-geral da ONU, prevista para esta segunda-feira (23). As discussões seguem pelo domingo (22), na sede da ONU, em Nova York, Estados Unidos. A cúpula do secretário-geral terá participação de alguns líderes mundiais e de poucas representações locais. Arthur compõe um grupo de cerca de dez prefeitos de todo o mundo que foram convidados para o evento.

Propostas

Ainda em sua fala, o prefeito de Manaus pontuou as principais propostas do Pacto das Cidades Amazônicas, entre elas, a sugestão à ONU pelo reconhecimento do Dia Internacional da Amazônia, a ser celebrado anualmente em 5 de setembro.

O Pacto das Cidades Amazônicas, apresentado por Arthur na Cúpula do Clima da ONU, foi criado no 1º Fórum de Cidades Amazônicas, realizado no início deste mês pela Prefeitura de Manaus, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer e o ICLEI.

Cúpula do Clima

A Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas deve reunir este ano, pelo menos, 60 países para discutir ações para reduzir os impactos das mudanças climáticas. O evento antecede a 25ª edição da Conferência Mundial do Clima – COP 25, que será realizada em dezembro, no Chile.

Pela primeira vez, a Cúpula do Clima foi aberta, neste sábado, 21, por jovens ativistas e empreendedores. A programação segue até a segunda-feira, quando chefes de estado e representantes de governos devem apresentar a proposta para frear o aquecimento global.