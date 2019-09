Vídeo: seis pessoas são presas por tráfico de animais silvestres no AM

Os seis homens foram flagrados na unidade de conservação do Parque Nacional do Jaú | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Policiais do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) detiveram seis pessoas por tráfico de animais silvestres e associação criminosa, no Parque do Jaú, nesta terça-feira (24).

Os homens foram flagrados no interior da unidade de conservação Parque Nacional do Jaú, localizada entre os municípios de Novo Airão e Barcelos, no Estado do Amazonas, com 2.329 ovos de quelônios da Amazônia, 348 quelônios vivos e a carne de uma anta. As espécies são consideradas ameaçadas de extinção.

De acordo com os policiais envolvidos na ação, os quelônios vivos foram devolvidos ao seu habitat. As duas canoas de madeira e os motores de rabeta foram apreendidos pelo órgão de proteção ambiental.

