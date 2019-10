Resgate de animais silvestres cresce 92% até setembro em Manaus

Cobra resgatada na área urbana de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Manaus é a maior metrópole do Norte do País e conta com o diferencial de estar localizada no centro da maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica. Pelo fato de ser cercada pela mata, os animais estão sempre presentes na vida urbana da capital.

De acordo com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), da Polícia Militar, 340 animais silvestres foram resgatados no perímetro urbano de Manaus entre os meses de janeiro e setembro de 2019. O quantitativo representa um aumento de 92% na comparação com igual período do ano passado. As aves, com 144 casos, foram as espécies mais resgatadas, seguidas dos répteis, com 123, e dos mamíferos, somando 73 bichos.Jacarés, tracajás, curiós, jiboias e preguiças foram os bichos mais apreendidos entre janeiro e agosto.

A arara é um dos animais resgatados pelo policiamento ambiental | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com a polícia ambiental, o aumento de casos é uma consequência da redução de habitat, que impõe aos animais migrações para áreas urbanas em busca de alimentos.

" O trabalho em prol desses resgates é importante, pois esclarecemos ao público que caçar ou apanhar qualquer animal silvestre configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades da lei " Castro Silva, Comandante do Comando de Policiamento Ambiental

Macaco prego | Foto: Divulgação

Onde os animais aparecem?



A maioria dos animais é pega em via pública ou em residências. “As pessoas geralmente informam à Polícia Ambiental que o animal veio de uma área verde, ou algum parente avistou o animal e levou para casa. Ainda há casos de animais, como aves, que caem no quintal e são apanhados para cuidados veterinários”, disse.

A entrega voluntária dos animais pode ser feita sem que haja penalidades. “O cidadão que, por algum motivo, esteja em posse desses animais e desejar fazer a entrega voluntária aos órgãos de proteção ambiental está isento das penalidades criminais e administrativas”, explicou o comandante.

Denúncias sobre crimes relacionados à fauna podem ser feitas pela linha direta do Batalhão Ambiental através do (92) 98842-1553.

Veja quantitativo de animais resgatados | Foto: Reprodução