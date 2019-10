Vídeo: Uso da Força Nacional na Amazônia é prorrogado até 2020

Se for necessário a permanência da Força Nacional terá novo prazo | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus - Uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi divulgada, nessa quinta-feira (17), no Diário Oficial da União, com a decisão que prorroga até 16 de abril de 2020 a presença da Força Nacional em ações de combate a crimes ambientais empreendidas pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio) na região amazônica.

Os agentes da força vão atuar, principalmente, em unidades de conservação federais como o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, localizado no sul do Amazonas. A portaria informou, ainda, que se for necessário a permanência será novamente prorrogada.

A atuação da Força Nacional contribuí para a diminuição dos focos de incêndio que devastaram a região amazônica nos meses anteriores. Em setembro, o Amazonas reduziu em 39% o número de queimadas.

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo