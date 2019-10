Vídeo: AM receberá a primeira área de preservação do Sauim-de-coleira

A medida bisca incentivar a preservação da espécie | Foto: Divulgação

Manaus- A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com o Instituto Sauim-de-coleira, realizou um encontro na última sexta-feira (18) no auditório senador João Bosco, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) com estudantes, pesquisadores da espécie para apresentar a proposta de criação da primeira Área de Proteção Ambiental (APA) estadual em prol da conservação do Sauim-de-coleira (Saguinus bicolor).

O encontro apresentou para a população a proposta que visa o desenvolvimento de atividades sustentáveis nos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara aliado à conservação da espécie.

Pré-consulta em Itacoatiara para criação da área

A Sema tem definido estratégias para garantir a conservação e preservação de uma espécie que está criticamente ameaçada | Foto: Ricardo Oliveira- Sema

Neste sábado (19), a Sema estará presente na zona rural do município de Itacoatiara para realizar uma pré-consulta com os moradores da região sobre a criação da APA do Sauim. Na oportunidade, os comunitários poderão esclarecer dúvidas e ampliar a discussão sobre a criação da APA.

A área estudada para se transformar em unidade de conservação estadual compreende parte dos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, no médio e baixo interflúvio das bacias do rio Preto da Eva e rio Urubu com uma área de 211.020 hectares. É uma área com ocupação humana, tendo como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais.

