Manejo da arborização retira risco de acidentes na av Mário Ypiranga

As árvores são de grande porte e apresentavam inclinação acentuada, algumas apoiadas na rede de iluminação pública. | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus realizou na manhã deste sábado (26), mais uma operação de manejo da arborização urbana com o objetivo de reduzir riscos de acidentes envolvendo o tombamento de árvores. Desta vez, o trabalho aconteceu no trecho da avenida Mario Ypiranga, entre a rotatória do Eldorado e a avenida Darcy Vargas, com podas drásticas de equilíbrio e rebaixamento de sete árvores no talude existente no local.

De acordo com o chefe da Divisão de Monitoramento e Manejo da Arborização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Wellington Auzier, as árvores são de grande porte e apresentavam inclinação acentuada, algumas apoiadas na rede de iluminação pública.

Além da Semmas, a ação contou com a participação das Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Manausluz. "O foco do trabalho foram cinco castanholeiras, uma mangueira e uma embaubeira, todas devido à inclinação acentuada precisaram ser podadas até a parte do tronco, mas preservando a base para evitar a erosão do talude, que é bem vegetado", explicou Auzier, acrescentando que o risco foi eliminado e o solo não ficou exposto.

