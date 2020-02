Centro de Ensino realiza ação ambiental na Ponta Negra

A atividade ocorrerá paralelamente a mais uma blitz de divulgação da corrida | Foto: Divulgação

Manaus - Visando sensibilizar a população para a preservação do meio ambiente, o Centro de Ensino Literatus realiza neste domingo (1), às 8 horas, uma ação de coleta de lixo na praia da Ponta Negra. O ato representa o esforço para evitar que o lixo polua o rio Negro e faz parte da campanha “Um propósito a favor da água”, que é o tema da Corrida da Água a ser promovida pela instituição no dia 22 de março.



A atividade ocorrerá paralelamente a mais uma blitz de divulgação da corrida, a ser realizada também na manhã do domingo na faixa liberada da Ponta Negra. “O público poderá fazer a medição da pressão arterial, cálculo do IMC (Índice de Massa Corpórea), massagem quick, dentre outros serviços”, convida a mantenedora do centro, Elaine Saldanha.

A Corrida da Água é realizada anualmente pelo Centro de Ensino Literatus. As inscrições encerram-se no dia 15 de março e devem ser feitas no site www.ticketagora.com.br , ao valor de R$ 65,00 mais taxa administrativa. Haverá descontos para grupos de 20 ou mais atletas de uma mesma empresa, órgão ou sindicato, ficando ao preço de R$ 60,00, mas nesse caso a inscrição deverá ser presencial, com apresentação de documentos de identificação e cópia do crachá funcional, na unidade do Centro de Ensino Literatus da avenida Paraíba, 965 – Adrianópolis, de segunda a sexta-feira, de 8h às 20h.

A corrida será disputada nas categorias Geral, Colaboradores Literatus, Especial Cadeirante, Especial Visual e Acima de 60 anos. A largada será 7h, na rua Rio Ituxi s/nº, Praça Domingos Russo, no Vieiralves. Serão duas opções de percurso - 5,3km e 10,6km - e os participantes irão percorrer a Djalma Batista, Darcy Vargas, Maceió, João Valério e voltarão para a praça. Os vencedores – em primeiro, segundo e terceiro lugares de cada categoria – serão premiados com troféus. Todos os participantes inscritos ganharão medalhas ao completar a prova. A expectativa é contar com a participação de dois mil atletas amadores e profissionais.

