WWF doa equipamentos ao AM para combate a incêndios florestais

Manaus - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) recebeu da ONG World Wide Fund for Nature (WWF-Brasil) mais de R$ 125 mil em equipamentos para auxiliar no combate às queimadas e incêndios florestais no Amazonas. A doação foi realizada nesta segunda-feira (2), na sede da Sema, após o órgão e a instituição assinarem um termo de doação de bens que beneficiará às Unidades de Conservação (UC) do Estado.



Ao todo, 12 Unidades de Conservação (UC) serão contempladas com os equipamentos. São enxadas, foices, pás, ancinhos, abafadores, coturnos para brigadistas florestais, capacetes, máscaras, luvas, facões, mochilas antichamas, entre outros materiais, que auxiliarão as equipes em campo no combate às queimadas ilegais e incêndios florestais no estado.

Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, o Governo do Amazonas, por meio da Sema, está buscando alternativas para combater as queimadas e incêndios florestais já no primeiro trimestre do ano, com o intuito de prevenir as ações e reduzir os índices de queimadas no meses caracterizados pelo clima mais seco.

“O trabalho feito entre o Governo do Estado e a WWF é fruto de uma parceria que já vem sendo realizada há alguns anos. Agora, por conta dos índices de queimadas na Amazônia, nós estamos redobrando os esforços e as parcerias com as organizações não governamentais para combater essas atividades ilegais, que representam a perda da floresta, riscos aos serviços ecossistêmicos que a floresta oferece, entre outros malefícios”, destacou Taveira.

A coordenadora de conservação da WWF-Brasil, Jasy Abreu, explicou que a doação de equipamentos para o Estado faz parte do projeto Amazon Fire da WWF, que visa apoiar as ações dos governos estaduais da Amazônia Legal no combate ao desmatamento e queimadas.

“Estamos entregando os equipamentos que vão ajudar no trabalho de prevenção e combate às queimadas na Amazônia. Essa parceria com a Sema Amazonas vai beneficiar também as organizações menores que atuam diretamente em campo no combate às queimadas, sobretudo, neste ano de 2020, onde esperamos conter o avanço desse desserviço ambiental e fortalecer as ações de combate desmatamento na nossa região”, destacou a representante da WWF.

Planejamento

Em janeiro, o Comitê de Combate às Queimadas e Desmatamento Ilegal no Amazonas, coordenado pela Sema Amazonas, iniciou as reuniões de alinhamento entre os órgãos ambientais, com o objetivo de discutir as primeiras estratégias de prevenção e combate às queimadas para 2020.

O grupo se reúne periodicamente ao longo de todo o ano, como parte das ações de planejamento do Governo do Amazonas para o combate aos incêndios florestais e queimadas.

“Investir na educação ambiental, na prevenção e no apoio aos brigadistas é fundamental para o êxito na redução dos índices de queimadas”, enfatizou o secretário da Sema, Eduardo Taveira.