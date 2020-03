Vídeo: Semmas avalia prejuízos ambientais no Monte Horebe

| Foto: TV Em Tempo

Manaus - A Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) realizou, na manhã dessa quarta-feira (12), uma inspeção no Monte Horebe. O principal objetivo da ação foi mensurar os prejuízos causados ao meio ambiente desde 2015.

Após a desocupação da área invadida, as equipes de proteção ao meio ambiente começaram a realizar a perícia no local para saber o total da área desmatada, verificar recursos hídricos e qualquer outro dano ao meio ambiente.

Cerca de 106 hectares da área de preservação foram invadidos, o que causou danos ao equilíbrio ecológico. O local não tem infraestrutura básica, como saneamento e energia elétrica regular. Apesar disso, o igarapé do Geladinho, que nasce na Adolpho Ducke e passa pela região, não sofreu ação da poluição durante a invasão.

O crescimento sem planejamento e desordenado de Manaus provocou uma série de problemas ambientais. Um exemplo disso são as ocupações irregulares que acabam degradando os recursos naturais.

Segundo o antropólogo Dênis Pereira, o crescimento acelerado de Manaus se dá pela chegada dos imigrantes. Fato que se acentuou nos últimos anos.

De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), 72 focos de invasão foram combatidos no ano passado.

