Falta de saneamento básico resulta na poluição de rios no AM

Famílias que moram perto de igarapés estão sujeitas a diversas doenças | Foto: TV Em Tempo

Manaus - O saneamento básico em Manaus continua entre os piores do Brasil. Os dados divulgados ano passado pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, relativos a 2017, mostram a região Sudeste como a que tem a maior rede de cobertura de esgoto na área urbana com 83,2% dos municípios. Por sua vez, no Norte, apenas 13% dos esgotos gerados são coletados.

| Foto: TV Em Tempo

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do município é responsável por fiscalizar o trabalho de saneamento básico feito pela concessionária Águas de Manaus, segundo o presidente do órgão este ano 100 milhões de reais foram destinados para o esgotamento sanitário.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa