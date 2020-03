Flutuantes estão sujeitos a multas ao descumprirem regras ambientais

Atualmente há 50 flutuantes instalados na região do Tarumã Açu | Foto: TV Em Tempo

Manaus - A luta pela preservação das águas de Manaus é obrigação de todos, principalmente quando é usado para fins de lazer - como é o caso dos flutuantes. Estes locais costumam ser os preferidos daqueles que desejam fugir do calor e entrar em sintonia com a natureza.

No flutuante, o trabalhador Wigner é responsável pela limpeza da água e segurança dos banhistas. Ele trabalha no lago todos os dias e afirma se sentir impotente, apesar de todo esforço para preservar o meio ambiente.

Mais de 50 flutuantes estão instalados na região do Tarumã-Açu, mas, para que o funcionamento desses locais - bastante frequentados pelos manauenses - seja mantido, é preciso o cumprimento das legislações ambientais.

Flutuantes são fiscalizados mensalmente | Foto: TV Em Tempo

As fiscalizações feitas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas acontecem mensalmente. Os flutuantes, que descumprirem as exigências da legislação ambiental, estão sujeitos a pagarem multa e a terem o estabelecimento fechado.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

| Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo

Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa