Inscrições para Virada Sustentável Manaus são prorrogadas

Manaus - Foi prorrogado até o dia 31 de maio o prazo de inscrições para a sexta edição da Virada Sustentável Manaus, festival de mobilização para a sustentabilidade correalizado pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS). Podem se inscrever projetos artísticos, culturais, educativos, sociais e de bem-estar, que objetivem a construção de uma cidade melhor, apontando caminhos e soluções possíveis. O edital está disponível no site: www.viradasustentavel.org.br/manaus.

Prevista para ocorrer no segundo semestre do ano, a mobilização ainda não teve suas datas definidas em decorrência do avanço do novo coronavírus no Amazonas. Segundo a coordenadora do festival, Paula Gabriel, a ideia de estender as inscrições visa inspirar a público a utilizar o período de distanciamento social para pensar em iniciativas que possam contribuir para “virar” a cidade.

“Mais do que nunca, este é o momento de parar para refletir sobre como reforçar as redes de transformação e impacto social existentes, de pensar na coletividade e se engajar em causas importantes. A Virada Sustentável é o espaço ideal para colocar essas ideias em prática”, afirma.

Única cidade do Norte do país onde a Virada Sustentável é promovida, Manaus se destaca pelo grande engajamento da população nas ações realizadas. Em cinco edições, o festival já alcançou 65,9 mil pessoas, mobilizou mais de 1,8 mil voluntários e realizou mais de 1 mil atividades em cerca de 100 pontos da cidade, incluindo bairros periféricos como Monte das Oliveiras, Redenção, Colônia Antônio Aleixo, Coroado e Compensa.

“A Virada Sustentável leva para o público, de forma gratuita, uma programação envolvendo arte, cultura, bem-estar, educação e lazer como ferramentas para inspirar a construção de um mundo melhor para a atual e as futuras gerações. A cada edição, a mobilização tem crescido, alcançado novos bairros e, o mais importante, estimulado o surgimento de projetos e iniciativas que permanecem ‘virando’ a cidade o ano todo”, destaca Paula.

Qualquer pessoa, empresa ou organização pode propor uma atividade para fazer parte da programação. Alguns exemplos são oficinas, rodas de conversa, espetáculos de música, dança e teatro, exposições fotográficas, intervenções de grafite, brincadeiras e jogos educativos para crianças, contação de histórias, distribuição de mudas de árvores, mutirões de limpeza, além de práticas zen como yoga, meditação, massoterapia, reiki, cristaloterapia, medicina indígena, entre outras frentes terapêuticas.

As ações inscritas devem promover debates construtivos em torno de pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), tais como igualdade de gênero, saúde e bem-estar, consumo e produção responsáveis, educação de qualidade, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis e erradicação da pobreza.

O processo de seleção das atividades levará em consideração três quesitos principais: relevância e atratividade do conteúdo para o público, aderência à proposta da Virada Sustentável e capacidade de atendimento pela organização, em relação às necessidades técnicas dos projetos.

Não há limite de número de inscrições de atividades por parte dos proponentes. Ao final da seleção, todos receberão via e-mail indicado no ato da inscrição uma notificação sobre o seu resultado no edital.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail: [email protected]

