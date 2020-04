Antártida está experimentando as temperaturas mais quentes

Dá para imaginar o lugar mais gelado do mundo com temperatura de 20ºC? É bem difícil, mas foi o que aconteceu no dia 9 de fevereiro deste ano na Antártida, continente localizado mais ao Sul do planeta Terra. A média mais quente já alcançada na região foi de 19,8ºC, em janeiro de 1982. O novo recorde de 20,75ºC aconteceu na ilha Seymour.

Mas é normal que isso aconteça em um lugar tão gelado? Sim e não. A Antártida é uma região onde existem fortes oscilações de temperatura, independente de qualquer coisa. Por outro lado, não é errado dizer que as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global possam estar afetando o clima de lá.

Conhecendo melhor a Antártida

A Antártida é um continente que rodeia o Polo Sul, por isso, é quase completamente coberto por gelo — cerca de 98% do seu território. Toda essa geleira tem um volume estimado em 25,4 milhões de quilômetros cúbicos, representando 70% da água doce do planeta.

Como é de se esperar, a Antártida é o continente mais frio e mais seco de todo o mundo, com temperaturas mais amenas nas chamadas zonas costeiras, onde a média anual é de -10ºC, e mais severas no seu interior, chegando aos -30ºC.

Algumas curiosidades: durante o inverno, que tem duração de seis meses, o continente fica completamente no escuro. Um dos fenômenos mais bonitos de se ver na região é a aurora austral ou polar evento óptico em que é possível observar luzes coloridas no céu, em decorrência de partículas luminosas vindas do Sol.

Aquecimento global

Um problema que já persiste há vários anos é o chamado aquecimento global. Trata-se do esquentamento dos oceanos e da atmosfera terrestre, ocasionado pela emissão de gases poluentes que, em sua maioria, são decorrentes da atividade humana.

Só que esse processo pode afetar diversos aspectos da vida terrestre. Um deles é o derretimento das calotas polares devido à elevação das temperaturas. Como consequência, está o aumento do nível dos mares e, em decorrência disso, a tomada da costa litorânea pelas águas marítimas.

Mas as consequências não acabam aí. O aquecimento global também interfere no clima, no sentido de alterar significativamente as estações do ano, fazendo com que os invernos sejam cada vez mais rigorosos e os verões mais quentes. Além de tornar catástrofes, como tempestades e enchentes, muito mais frequentes.

Como a Antártida está sendo afetada?

Uma das respostas a essa pergunta é a diminuição do gelo que envolve a Antártida. Segundo uma pesquisa da revista Nature, em matéria publicada na Hypeness, entre os anos de 1992 e 2017, o continente perdeu cerca de 2,7 trilhões de toneladas, o equivalente a 7,5 mm a mais no nível global do mar.

Segundo Andrew Shepard, líder da Pesquisa de Comparação do Balanço da Massa de Gelo, o continente está quente demais para seus padrões. Ele afirma que “a base do território está derretendo cerca de cinco metros a cada ano e é isso que está provocando o acréscimo ao nível do mar que estamos vendo”.

Tanto é que a maior preocupação dos cientistas não é o fato do continente gelado ter alcançado os 20ºC, mas sim a tendência de temperaturas mais elevadas a médio e longo prazo.

De acordo com matéria publicada pelo El País, uma análise dos registros climáticos antárticos feitos no período de 1958 a 2016 mostrou uma tendência de aquecimento de todo o continente.

O fato é que, se nada for feito, como a redução de gases poluentes e a adoção de medidas efetivas de proteção ambiental, em algum momento, a Antártida deixará de ser o continente gelado e todo o planeta sofrerá com as consequências disso.

