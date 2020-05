Projeto Lapassion em Manaus encerra com apresentação de soluções

Manaus- Depois de dois meses participando de reuniões, estudantes de países da Europa e América do Sul apresentaram soluções voltadas à sustentabilidade da Amazônia . As apresentações fizeram parte do projeto internacional 'Latin America Pratices and Soft Skills for an Innovation Oriented Network' (Lapassion) iniciado em março deste ano em Manaus-AM, e teve como tema ‘Tecnologias socioambientais para a sustentabilidade da Amazônia’, sendo o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) a instituição anfitriã.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as ideias foram apresentadas por videoconferência com a participação de professores, alunos e parceiros do projeto Lapassion. Ao todo foram apresentadas seis soluções que envolveram bikes sustentáveis, acesso a água potável, estação de coleta de lixo, identidades visuais mais atrativas para o cenário local e aplicativo de compartilhamento de desafios sustentáveis entre comunidades.

As ideias partiram de desafios propostos por empresas e instituições (Caloi, Samsung, Transire, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sema e Fundação Amazônia Sustentável (FAS)..

Para o estudante Yuri Santos, do Ifam, a participação no Lapassion foi uma experiência única. “Sou grato pela oportunidade, espero ter outra chance novamente. Tudo que aconteceu, as diferenças, tudo foi único. Espero que todos que tiveram a experiência que lembrem para vida toda”, disse.

A edição realizada em Manaus buscou potencializar as pesquisas, o desenvolvimento e a inovação científica para o benefício da Amazônia, e teve a participação de 30 alunos de instituições da Finlândia, Portugal, Chile e Brasil. A iniciativa foi coordenada pelo Instituto Politécnico do Porto (IPP - Portugal) e recebeu investimentos da União Europeia, com a finalidade de transferir para a América Latina boas práticas desenvolvidas no continente europeu, viabilizando realização de pesquisas e estágios entre as instituições participantes.

De acordo com o coordenador-geral do Lapassion, professor Carlos Ramos, do IPP, o desafio do projeto frente à Covid-19 foi a impossibilidade de finalizar o projeto presencialmente. “Foram três semanas presenciais e sete semanas de forma remota em função da necessidade de isolamento social. Os projetos excederam as expectativas, principalmente frente às restrições em virtude da pandemia. Espero que os alunos sigam implementando esses projetos mesmo depois do La Passion e parabéns pelo sucesso dessa edição”, destacou.

Responsável pela articulação e coordenação do projeto em Manaus, o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Ifam, professor José Pinheiro de Queiroz Neto, destacou a credibilidade dada ao Instituto Federal do Amazonas para realização do Lapassion em Manaus. “Somos gratos pela credibilidade depositada a nós para desenvolver o projeto com sucesso, mesmo com todas as dificuldades da região Amazônica. Parabéns aos alunos participantes e servidores que contribuíram para alcançarmos o sucesso”, ressaltou.

Segundo o reitor do Ifam, professor Antonio Venâncio Castelo Branco, o Lapassion em Manaus foi uma edição única devido às restrições do momento. “Quero parabenizar todos os participantes que mesmo com a situação da pandemia, continuaram a desenvolver as ideias e encontrar soluções para os desafios propostos. Parabéns também ao professor José Pinheiro de Queiroz Neto que esteve a frente de todo o projeto, coordenando as ações”, parabenizou.

A realização do Lapassion em Manaus fez parte das ações de internacionalização do Ifam. Durante o tempo que ocorreu de maneira presencial, as atividades do projeto foram desenvolvidas e orientadas por professores no Ifam Maker, laboratório criado para atender os participantes do projeto, no Campus Manaus Distrito Industrial.

